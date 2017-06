Không đảm bảo cơ cấu nhân sự và CBTT không đúng thời hạn, Saigon Capital bị phạt nặng

Ngày 12/06/2017, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn (SaigonCapital) tổng số tiền 155 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn và không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận Kiểm soát nội bộ.

Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng do Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật: Công ty chậm công bố thông tin BCTC các quý năm 2015, 2016; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại thời điểm 30/06/2016; BCTC kiểm toán năm 2015, 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2015 và ngày 31/12/2016; việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty; Điều chỉnh Giấy phép hoạt động; về việc thay đổi thành viên HĐQT; về việc bổ nhiệm bà Lê Thu Minh là Tổng Giám đốc; về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH Tình Nguyện Xanh.

Bên cạnh đó SaigonCapital cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận Kiểm soát nội bộ: Bộ phận Kiểm soát nội bộ chỉ có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về kế toán nhưng không có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về luật.

Tổng mức phạt tiền là 155 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thái Phương

Theo InfoNet/UBCKNN