Không hạ giá bán, bằng cách này các chủ đầu tư đang đẩy thanh khoản của các dự án tăng cao

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam đánh giá, khách hàng ngày càng thông minh hơn, nên nếu muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt, các chủ đầu tư phải tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình từ khâu thiết kế, tiện ích, giá bán và đặc biệt là phương thức thanh toán…

Cùng quang điểm với bà Dung, ông Ngô Quang Phúc – Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land cũng nhìn nhận, hạn chế lớn nhất của người trẻ là số tiền tích lũy ban đầu còn ít. Nhưng ưu điểm của họ lại là những người rất giàu có. Đó là giàu có về sức khoẻ, tri thức và tiềm năng phát triển. Đây là những giá trị tín chấp mà giới trẻ có được.

"Chính vì thế, phương thức thanh toán linh hoạt, giãn thời gian thanh toán, hỗ trợ lãi suất 0% hoặc thậm chí trả chậm 1%/tháng sẽ giúp người trẻ có nhiều cơ hội mua nhà, kích cầu bất động sản, đặc biệt là nhà ở phân khúc tầm trung", ông Phúc nhấn mạnh.

Điểm qua thị trường có thể thấy không chỉ những BĐS mua để ở được chủ đầu tư ưu đãi về chính sách thanh toán mà ngay cả những dự án BĐS nghỉ dưỡng tầm trung cũng đang được chủ đầu tư ưu ái như một biện pháp kích cầu. Và rất dễ nhận thấy những dự án có chính sách thanh toán linh hoạt đang có thanh khoản khá tốt trên thị trường.

Có thể kể đến như dự án Gelexia Riverside (Hoàng Mai, Hà Nội) trong lễ ra mắt nhà mẫu dự án đầu tháng 5, chủ đầu tư đã công bố số lượng các căn hộ bán được tại dự án đã lên tới hơn 1.000 căn sau chưa đầy nửa năm ra mắt thị trường. Chính sách hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc 12 tháng, thời gian vay vốn lên đến 20 năm cùng 8 đợt thanh toán linh hoạt được xem là lực đẩy chính giúp thanh khoản của Gelexia Riverside tăng cao.

Cũng thuộc phân khúc BĐS tầm trung và có tiến độ thanh toán khá linh hoạt dự án Him Lam Phú An (Quận 9, TPHCM) cũng ghi nhận thanh khoản vượt trội. Trong buổi mở bán cuối tháng 4 đã ghi nhận 236/238 căn hộ Block D được mua hết. Sau 3 đợt mở bán, 3 Block A,C,D được bán hết và hiện tại dự án chỉ còn lại 308 căn Block B.

Trong khi các dự án khác chật vật tìm khách thì Him Lam Phú An lại có tốc độ bán hàng vượt trội là nhờ vào chính sách thanh toán vô cùng đặc biệt. Theo đó, người mua chỉ phải trả 45% cho đến khi nhận nhà trong thời gian 2 năm, 50% giá trị căn hộ còn lại được trả chậm tiếp trong 4 năm sau khi đã nhận nhà. Do vậy, tổng thời gian trả lên đến 6 năm (72 tháng) và được chia nhỏ trả chậm 1%/tháng (tương đương 15 -18 triệu đồng/tháng).

Giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng không chỉ được các dự án căn hộ chung cư áp dụng mà ngay đến các sản phẩm BĐS đầu tư cũng đã được chủ đầu tư chú trọng. Đặc biệt đối với các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng tầm trung căn hộ khách sạn - condotel.

Có thể kể đến như dự án căn hộ Ariyana Smart Condotel Nha Trang được chủ đầu tư khá chú trọng đến việc hỗ trợ khách hàng trong thanh toán. Những khách hàng không dư dả về mặt tài chính nhưng có nhu cầu đầu tư sẽ được áp dụng chính sách thanh toán 1%/tháng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay đến 70%, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng. Còn nếu khách hàng thanh toán ngay 98% sẽ được nhận chiết khấu lên đến 9%. Được biết, Ariyana Smart Condotel Nha Trang cũng là một trong những dự án có tiến độ khá nhanh khi chuẩn bị cất nóc vào giữa tháng 5 và bàn giao căn hộ vào cuối năm nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu trước kia hiếm hoi lắm mới có dự án hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng mua nhà thì hiện nay tình trạng này diễn ra rất nhiều từ dự án tầm trung cho đến những BĐS cao cấp. Chính sách ưu đãi lãi suất cùng thanh toán linh hoạt theo tháng đã giãn đáng kể áp lực đóng tiền cho người mua nhà giúp cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước, thậm chí có hội đầu tư mở rộng hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng dù biết chính sách thanh toán tốt sẽ kích cầu rất lớn trong việc bán hàng nhưng không phải chủ đầu tư nào cũng có thể làm được. Chỉ những chủ đầu tư mạnh về tài chính mới có thể cam kết hỗ trợ lãi suất 0% cho khách mua nhà, thậm chí giãn tiến độ đóng tiền rất dài cho khách hàng.

"Thực tế, các ngân hàng không thể dùng tiền của mình để cho vay không lợi nhuận, các chương trình cho vay này chỉ áp dụng với các dự án có sự hợp tác với chủ đầu tư. Theo đó, các chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm gánh một phần chi phí này từ phía ngân hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là một chiêu marketing hiệu quả trong bối cảnh người mua nhà đang cân nhắc rất lớn về lãi suất cho vay mua nhà hiện đang giao động từ 7-10%/năm tại các ngân hàng thương mại, đồng thời sẽ tránh từ “giảm giá” dự án", một chuyên gia trong ngành nhận định.

Nam Anh

Theo InfoNet