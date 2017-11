Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội ấm dần lên

Hôm qua, toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại. Sau khi nhiệt độ giảm còn 1 độ C, núi Phia Oắc (Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá vào ngày 24/11. Tuy nhiên, khác với dự đoán, hiện tượng băng giá đã không xảy ra tại Sapa và các khu vực khác như Si Ma Cai hay Mẫu Sơn mặc dù nhiệt độ tại các khu vực này giảm xuống còn 1-3 độ C.

Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay (26/11) nhiệt độ miền Bắc nhích dần lên, tỉ lệ có băng giá sẽ thấp dần đi. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sẽ tăng thêm khoảng 1-2 độ C, ở mức 16-19 độ C, các tỉnh vùng núi 13-16 độ. Đến đêm, Hà Nội rét 15 độ, các tỉnh vùng núi rét 9-12 độ, vùng núi cao rét dưới 6 độ.

Miền Trung tiếp tục chuỗi ngày mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm qua phổ biến 14-16 độ, một số nơi thấp hơn như Hương Sơn (Hà Tĩnh) 10 độ, trong ngày khoảng 17-18 độ C.

Đến hết ngày 27/11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ nhích dần lên, trời ấm.

Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình - Khánh Hoà hôm nay tiếp tục có mưa, trong đó Thừa Thiên Huế - Phú Yên có mưa to đến rất to, sau đó từ 28/11, mưa sẽ ngớt hẳn. Nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) khoảng 16-20, Đà Nẵng 20-24 độ C.

Lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang xuống nhưng cần đề phòng lũ lên lại và nguy cơ sạt lở cao ở khu vực vùng núi do mưa kéo dài.