Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét 19 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nhiễu động gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Do đó trong ngày và đêm 9/11, các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ ngày 9/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Ảnh minh hoạ

Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ giờ đến cuối tuần tăng dần đều. Tại Hà Nội cao nhất hôm nay sẽ lên múc 25-26 độ C, tuy nhiên trời đôi lúc có mưa nhỏ.

Ban đêm Hà Nội se lạnh 19-21 độ, các tỉnh vùng núi phổ biến 16-18, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có thể nhích lên 28 -29 độ C.

Bên cạnh đó, trên biển Đông đang xuất hiện một vùng áp thấp mới hiện đang di chuyển tốc độ 20km/h theo hướng Tây Tây Bắc và đang tiếp tục mạnh thêm. Đến tối mai, vùng áp thấp sẽ nằm trên khu vực miền trung Philippines.

Vùng áp thấp đang tiếp tục mạnh lên và sẽ vào biển Đông trong ngày 10/11. Ảnh: NCHMF

Trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 9/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Cảnh báo: Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.