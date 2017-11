Không phải sự ra đời của iPhone, đây mới là quyết định đem lại giá trị lớn nhất trong lịch sử Apple, giúp Apple đánh bại Samsung

Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ BI, Scott Galloway - chuyên gia Marketing tại NYU Stern đồng tác giả của cuốn sách "Giải mã DNA bí ẩn của 4 thương hiệu Amazon, Apple, Facebook và Google" (The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google) đã giải thích lý do tại sao một quyết định của Apple được gọi là điên rồ và vô lý vào thời điểm cách đây khoảng 20 năm lại là lý do chính giúp Apple tăng trưởng vượt xa Samsung.

Cụ thể, Scott nói rằng cách đây 20 năm Apple đã bị cho là đã đưa ra một quyết định điên rồ khi mở cửa hàng Apple Store.

Thông thường, nếu bạn hỏi mọi người rằng quyết định nào tạo ra nhiều giá trị cho cổ đông hơn bất kỳ quyết định nào trong lịch sử kinh doanh thì câu trả lời gần như chắc chắn chính là việc Apple tung ra chiếc điện thoại iPhone. Điều đó đúng, bởi iPhone quả là một thiết bị đáng kinh ngạc - sản phẩm tạo ra nhiều lợi nhuận hơn bất cứ thiết bị nào trong lịch sử. Nhưng câu trả lời này chỉ đúng về mặt thương hiệu còn sai về tên sản phẩm.

Thứ mang lại biên lợi nhuận lớn nhất cho Apple phải là giá trị thương hiệu hay danh tiếng của họ. Vậy họ đã làm gì khác biệt để tạo ra tiếng vang cho một nhãn hiệu như vậy? Trong khi đó, Samsung - đối thủ lớn nhất của họ thậm chí phải chi gấp đôi cho quảng cáo thông thường và thông qua các kênh trực tuyến. Vậy, Apple đã tái đầu tư vốn vào đâu?

Apple đưa ra quyết định điên rồ và vô lý cách đây 20 năm đó là mở cửa hàng Apple Store. Khi ấy, bảng cân đối tài chính của Apple xuất hiện những khoản chi phí mở cửa hàng tên tới 5 - 6 tỷ USD, thậm chí số tiền vốn bình thường nên được chi cho quảng cáo truyền thông cũng được Apple chuyển sang phục vụ kế hoạch mở các cửa hàng vật lý.

Và quyết định này đã mang lại hiệu quả thật sự. Các sửa hàng giúp khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm một cách thực tế nếu muốn. Quan trọng hơn là ở trong Apple Store, các khách hàng có được nhận thức sâu sắc về thương hiệu.

Đây là một trải nghiệm thực sự thú vị và khác biệt so với AT&T hoặc Verizon thời điểm đó. Chính vì vậy, Scott cho rằng quyết định đem lại giá trị lớn nhất trong lịch sử của Apple đó là mở gian hàng.