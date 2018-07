Khuyến cáo không nên mua “gà mái đẻ” 40.000 – 50.000 đồng/kg bán lề đường

Ngày 18-7, Ban Quản lý An thực phẩm TP HCM có văn bản gửi UBND 24 quận, huyện đề nghị tăng cường kiểm tra các điểm bán "gà mái đẻ" nhỏ lẻ dọc các tuyến đường đã được báo chí phản ánh thời gian qua và báo cáo về Ban trước ngày 31-7.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn TP HCM có tình trạng một số điểm bán gà mái với đặc điểm giết mổ sẵn, không đầu, không chân với giá rất rẻ từ 40.000 – 50.000 đồng/kg. Do giá quá rẻ so với gà trong nước nên bị nghi ngờ về chất lượng, một số ý kiến còn cho rằng đây là loại gà dành cho chó, mèo, không dùng làm thực phẩm cho người.

Gà mái đẻ đông lạnh nhập khẩu bán lề đường không bảo đảm an toàn thực phẩm

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An thực phẩm TP HCM - cho biết thịt gà nhập khẩu nói chung và gà mái đẻ nói riêng có giá rẻ là do thói quen tiêu dùng ở các nước khác nhau.

Theo bà Lan, gà mái đẻ là gà đã hết chu kỳ khai thác trứng, thịt dai người tiêu dùng nước ngoài không chuộng nên giá rẻ. Việc sử dụng cụm từ "gà loại thải" là không chuẩn xác. Tại Việt Nam, các trại gà đẻ trứng khi hết chu kỳ lấy trứng cũng tiếp tục nuôi vỗ béo sau đó đưa ra thị trường kinh doanh gà thịt nên không thể dùng cụm từ này. Điều quan trọng là phải kiểm soát dư lượng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi trước khi đưa ra thị trường để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sử dụng.

"Tuy nhiên, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng ở nơi có nguồn gốc rõ ràng như: sạp trong chợ, cửa hàng, siêu thị,… Không nên mua hàng bán rong, hàng trôi nổi thì không bảo đảm điều kiện kinh doanh, bảo quản để bảo đảm an toàn thực phẩm" – bà Lan khuyến cáo.

Vừa qua, Phòng Thanh tra – Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã chỉ đạo các Đội Quản lý An toàn thực phẩm kiểm một số cửa hàng, doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh gà mái đẻ không đầu đông lạnh. Kết quả cho thấy đây là mặt hàng nhập khẩu hợp pháp từ Hàn Quốc có bao bì, hạn sử dụng với mục đích dùng làm thực phẩm cho người.

Đại diện Phòng Thanh tra cho biết hoạt động bán rong "gà mái đẻ" không chỉ không bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông nên các chính quyền địa phương cần tăng cường xử lý. Đối với các sản phẩm động vật kinh doanh trôi nổi như trên sẽ bị xử lý tiêu hủy do không bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Gà mái đẻ nhập khẩu chỉ 1 USD/kg Chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thịt nhập khẩu tại TP HCM cho biết hiện giá nhập khẩu gà mái đẻ chỉ 1 USD/kg, cộng thêm thuế 20%, phí các loại thì giá chưa tới 30.000 đồng/kg nên cạnh tranh rất tốt trên thị trường. Ngoài Hàn Quốc, Mỹ cũng là nơi cung cấp gà mái đẻ số lượng lớn và thị trường tiêu thụ chủ yếu mặt hàng này là: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan do thị hiếu thích ăn thịt gà dai. Trong khi đó, giá gà mái đẻ trong nước giết mổ sẵn có giá lên đến 100.000 đồng/kg, tương đương với loại "gà ta" đang bán trên thị trường.