"Kị sĩ đen trên sân golf" Gary Player: Tay golf đỉnh cao yêu vợ con bậc nhất, luôn đi cùng cả gia đình dù thi đấu ở nơi đâu

Gary Player được coi là một trong những tay golf vĩ đại nhất lịch sử làng golf. Thời còn trên đỉnh vinh quang, ông là đối thủ sừng sỏ của Arnold Palmer và Jack Nicklaus.



Sinh ngày 1/11/1935 tại Johannesburg, Nam Phi, cựu golf thủ vốn có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Mẹ mất từ năm 8 tuổi, cha ông đã phải lao động vô cùng cực khổ để có tiền cho con trai chơi golf. Golf cũng không phải niềm yêu thích bậc nhất của cậu bé Player thời bấy giờ. Bóng bầu dục, bóng đá và bơi lội mới là những môn thể thao cậu yêu thích. Mãi cho đến năm 14 tuổi, Player mới được chơi trọn một vòng và nhanh chóng tìm thấy sự hứng thú với môn thể thao quý tộc này. Ấy vậy mà chỉ 2 năm sau, Player đã mạnh dạn tuyên bố sẽ trở thành tay golf số 1 thế giới.

Ước mơ trở thành hiện thực

Lời nói của cậu bé sớm thành hình khi Player được chuyển lên chơi chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi. Trong 4 năm tiếp theo, ông thắng 10 giải đấu. Năm 1956, Player vô địch Nam Phi Open.

2 năm sau, Player đã đến Mỹ và thắng giải đấu đầu tiên trong U.S. Tournament, Kentucky Derby Open 1958.

Gary Player đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp golf từ khi còn trẻ tuổi.

Năm kế tiếp, Player ẵm danh hiệu major đầu tiên bằng việc đánh bại Fred Bullock và Flory van Donck tại British Open. Khi ấy ông mới chỉ 23 tuổi.

Gary Player giành được major trong 3 thập niên 1950, 1960, 1970 và là người duy nhất giành chiến thắng British Open trong 3 thập kỷ (năm 1959, 1968, 1974).

Năm 1961, Gary Player là golf thủ đầu tiên không mang quốc tịch Mỹ giành chiến thắng tại Augusta.

Năm 1962, Gary Player giành chức vô địch PGA Championship.

Gary Player tham gia giải lão tướng Senior Tour và giành chiến thắng 19 lần bao gồm 6 major (3 PGAs Senior, 2 U.S. Senior Opens và 1 Senior Players).

Những điều đặc biệt làm nên biệt danh “Kị sỹ đen trên sân golf”

Có một điều không ai không biết về Player, đó là việc ông luôn mặc đồ đen khi thi đấu, bất kể đó là giải đấu nào. Không những thế, Player cũng rất quan tâm đến sự xuất hiện của mình khi ép mình vào một chế độ dinh dưỡng vô cùng nghiêm ngặt để giữ mức cân nặng 68 – 70kg và vòng eo 78 – 79cm.

Gary Player rất chăm chỉ luyện tập để có một thể lực bền bỉ, dẻo dai trong suốt sự nghiệp.

Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học (đứng lên ngồi xuống 1.000 lần/ngày, có khi còn mang thêm vật có trọng lượng 30kg) mà ông có được một sức bền vô cùng tốt cũng như khả năng phục hồi nhanh chóng.

"Gary là trẻ hơn nhiều về thể chất hơn so với tuổi của mình bởi vì ông đã chăm sóc rất tốt bản thân. Ông ấy tin rất nhiều vào bản thân và điều kiện của mình. Có rất ít các tay golf hàng đầu khác làm việc chăm chỉ hơn ông ấy. Thể lực của Gary cho phép ông ấy độ bền bỉ, dẻo dai”, theo tờ The New Yorker năm 1978.

Thêm một điểm nữa ở Player khiến cổ động viên rất yêu quý và tôn trọng ông, đó là Player rất yêu vợ con. Ông kết hôn năm 1957 (ở tuổi 22) với Vivienne Verwey và có tổng cộng 6 người con. Ông luôn đưa cả gia đình theo mỗi giải đấu, vì thế nên gia đình ông không thực sự quá giàu có (dù ông đạt được rất nhiều giải thưởng lớn) do chi phí ăn ở của cả gia đình mỗi mùa đấu.

Với Gary Player, gia đình là điều đáng quý nhất.

Ngoài ra, Gary Player cũng là một kiến trúc sư sân golf nổi tiếng thế giới. Công ty của ông đã thiết kế trên 300 sân Golf trên toàn thế giới. Gary Player còn sở hữu một trang trại mang tên ông là Gary Player Stud Farm.

Dù đã 83 tuổi nhưng Gary vẫn vô cùng dẻo dai và minh mẫn. Xếp hạng thứ 27 trong danh sách vận động viên golf nổi tiếng chính là minh chứng cho một huyền thoại sân golf mà bất kỳ golf thủ trẻ nào cũng cần học hỏi.