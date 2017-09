Kiểm soát an toàn dịch bệnh với tôm xuất khẩu sang Úc

Đối với tôm nguyên liệu trước khi chế biến, các doanh nghiệp chủ động có biện pháp tự kiểm soát mối nguy bệnh đốm trắng, đầu vàng đối với nguyên liệu tôm trước khi đưa vào chế biến. Đối với lô tôm sản xuất sau chế biến, doanh nghiệp lấy mẫu tôm từng lô sản xuất sau chế biến theo quy định của Úc và gửi mẫu tới phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng.

Về việc kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu đối với tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín và chưa chế biến sâu đông lạnh thì doanh nghiệp cung cấp các kết quả xét nghiệm đốm trắng, đầu vàng của các lô hàng sản xuất đạt yêu cầu cho cơ quan kiểm tra thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) để được kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng xuất khẩu.

Theo đó, đối với tôm và sản phẩm tôm đã nấu chín và đã chế biến sâu, NAFIQAD kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng xuất khẩu theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao NAFIQAD hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm sang Úc thực hiện quy định này; cập nhật, thông báo mục chỉ tiêu an toàn thực phẩm phải lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với lô hàng xuất khẩu sang Úc; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho từng lô hàng tôm xuất khẩu sang Úc theo quy định.

Cục Thú y tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhân viên của doanh nghiệp về quy trình lấy mẫu phù hợp với quy định của Tổ chức Thú y Thế giới. Công bố danh sách các phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định xét nghiệm đối với virut đốm trắng, đầu vàng trên tôm; công bố các cơ sở nuôi, vùng nuôi đã được công nhận hoặc giám sát an toàn dịch bệnh đối với bệnh đầu vàng, đốm trắng.

Quyết định nêu rõ, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm sang Úc phải đảm bảo hồ sơ truy suất nguồn gốc từng lô hàng; Có phương án tự kiểm soát hiệu quả nguồn nguyên liệu sạch bệnh đốm trắng, đầu vàng trước khi đưa vào chế biến.

Đồng thời, thông báo các cơ sở nuôi cung cấp tôm nguyên liệu cho doanh nghiệp và đăng ký với Cục Thú y để được hướng dẫn, thiết kế và triển khai chương trình giám sát, xây dựng cơ sở nuôi an toàn đối với bệnh đốm trắng, đầu vàng và các bệnh khác theo yêu cầu của Úc.