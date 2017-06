Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, cổ phiếu G20 đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở GDCK Hà Nội vừa có công văn yêu cầu CTCP Đầu tư Dệt may G.Home (mã chứng khoán G20) giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết.

Theo đó, ngày 31/5 vừa qua, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được BCTC năm 2016 của Dệt may G.Home được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt. Trong đó kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với BCTC năm 2016 của công ty. Như vậy cổ phiếu G20 thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định.

Trên BCTC kiểm toán năm 2016 của Dệt may G.Home, kiểm toán viên cho rằng, trong năm 2016 có khoản trả trước cho người bán ngắn hạn bằng tiền mặt 7,2 tỷ đồng và khoản tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng 1,8 tỷ đồng đối với CTCP Texam. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán này, bên nhà thầu chưa thực hiện được khối lượng công việc như điều khoản hợp đồng.

Bên cạnh đó, còn khoản tạm ứng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên 15 tỷ đồng chưa được cung cấp đầy đủ hồ sơ cho kiểm toán. Trong năm, công ty cũng cho các cá nhân vay bằng tiền mặt số tiền 8 tỷ đồng với mục đích “phục vụ mục đích cá nhân”, các khoản cho vay này được đảm bảo bằng bất động sản và cổ phiếu cá nhân nắm giữ của công ty.

Một trong những lý do khác, là BCTC năm 2016 của công ty liên kết – Công ty TNHH Golden Vtec – cũng bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do liên quan đến hàng tồn kho, đến khoản vốn vay của Dệt may G.Home….

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên, kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiếm kiểm toán. Do đó, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiếm kiểm toán đối với BCTC của công ty.

Thanh Mai

Theo InfoNet/HNX