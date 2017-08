Kinh doanh bắt đầu 'vào phom', Nafoods tính hủy phương án phát hành giá thấp cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Nafoods Group vừa công bố nội dung các tờ trình trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 15/9 tới đây để thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT lên 6 người so với 5 người hiện tại.

Bên cạnh đó, HĐQT trình cổ đông phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu mới, tương đương 10% số cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, phát hành 1,5 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 1,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2017 và chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2018.

Một nội dung rất đáng chú ý là HĐQT Nafoods bất ngờ muốn hủy toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Theo HĐQT, công ty đã hoàn thành hồ sơ gởi UBCKNN để xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan liên quan đến hồ sơ dự án xây dựng Nhà máy Nafoods Miền Nam tại Long An nên hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng trình UBCKNN có phần chận trễ. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ Nafoods đẵ tiếp tục thông qua việc gia hạn phương án phát hành ra cô chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do dự án xây dựng Nhà máy tại Long An đã đi vào những công việc cuối cùng. HĐQT cùng ban điều hành đã linh hoạt thu xếp được các nguồn vốn hợp lý từ Ngân hàng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vốn tài trợ cho dự án này không còn cần thiết.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua phương án phát hành 3 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn với giá phát hành 13.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được 39 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư cho Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Long An. Nhà máy này có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, trong đó 50% vốn tự có, 50% vốn vay. Công suất dự kiến 5.000 tấn nước ép/năm, 2 tấn rau củ quả IQF/giờ. Sau khi dự án hoàn thành, doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng/năm, lợi nhuận dự kiến 35 tỷ đồng/năm, thời gian hoàn vốn 7,8 năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NAF trên thị trường gần đây đang phục hồi sau giai đoạn suy giảm mạnh trước đó. Hiện mỗi cổ phiếu NAF có giá 27.000 đồng, gần gấp đôi so với mức giá theo phương án phát hành trước đó đã thông qua.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của Nafoods cho thấy, hoạt động kinh doanh của công ty này đã có sự cải thiện khá tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Nafoods đạt tổng doanh thu 268 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt mức 81 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.