Kon Tum có nữ Phó giám đốc công an tỉnh

Thực hiện Thông tư số 25/2011/TT-BCA, ngày 04/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, cán bộ chỉ huy trong Công an nhân dân. Chiều ngày 04/10/2018, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Hoàng Đức Lừng, Phó Cục Trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Trưởng Công an Huyện Kon Rẫy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum chúc mừng Thượng tá Trần Thị Thu Phước; tin tưởng trên cương vị mới đồng chí sẽ luôn là người lãnh đạo chỉ huy gương mẫu, trí tuệ mẫn cán, tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mới được giao.

Bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được bổ nhiệm chức vụ mới, Thượng tá Trần Thị Thu Phước hứa sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, đồng sức đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành tin tưởng giao phó, phấn đấu xây dựng Công an tỉnh Kon Tum ngày càng trong sạch, vững mạnh.