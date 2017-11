Lai Châu: Điều chỉnh tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng thực hiện tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu.

Cụ thể, điều chỉnh tổng mức đầu tư di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu từ 4.503,7 tỷ đồng lên 5.405,68 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay, thuế VAT). Trong đó, phần vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư là 2.405,68 tỷ đồng, phần vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư là 3.000 tỷ đồng (tăng 668,9 tỷ đồng so với Quy hoạch tổng thể đã duyệt). Tổng số hộ dân phải di chuyển, tái định cư là 2.009 hộ/8.467 khẩu.

Chính phủ cũng tiến hành điều chỉnh, bổ sung phương án tái định cư. Cụ thể, tái định cư tập trung tổng số có 8 khu, 17 điểm, tái định cư cho 1.833 hộ/7.812 khẩu, tái định cư xen ghép 6 hộ/40 khẩu tái định cư, tái định cư tự nguyện 3 điểm, 170 hộ/615 khẩu tái định cư.

Ngoài ra, còn điều chỉnh đầu tư hạ tầng khu, điểm tái định cư. Cụ thể, các hạng mục do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư gồm: Đường tránh ngập tỉnh lộ 127 từ Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma (đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài L = 101,8 km theo tiêu chuẩn giao thông cấp V miền núi); dự án di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Lai Châu (bao gồm cả đầu tư xây dựng kho bảo quản hiện vật dân tộc học tỉnh Lai Châu); dự án đường nối khu tái định cư thị trấn với thị trấn Mường Tè.

Các hạng mục do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 188 dự án như đầu tư 16 dự án san ủi mặt bằng, rãnh thoát nước, đường nội bộ với tổng diện tích 197,5 ha. Về giao thông, đầu tư 41 dự án, bao gồm: Các tuyến đường liên xã, đường đến khu, điểm tái định cư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, B: 25 dự án, tổng chiều dài 94,2 km (tăng 35,2 km so với Quy hoạch tổng thể); các tuyến đường giao thông nội đồng, công vụ, đường ra nghĩa địa, đường xuống bến đò, cầu: Đường giao thông nội đồng, công vụ, đường xuống bến đò: 14 dự án với tổng chiều dài 75,8 km (giảm 79,2 km); cầu: 2 dự án cầu…

Quyết định cũng điều chỉnh bổ sung thời gian hoàn thành Quy hoạch tổng thể là trong năm 2018.

Được biết, công trình thủy điện Lai Châu được khởi công từ tháng 11/2011 và hoàn thành vào tháng 12/2016. Đây là công trình xây dựng cấp đặc biệt và là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông Đà gắn liền với thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Dự án này có tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng.