Lãi đậm từ thuê nhà để cho thuê lại

Vợ chồng anh Thuận (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) đầu tư gần 300 triệu đồng sửa chữa nâng cấp 2 căn nhà và 1 chung cư rồi cho thuê lại, mỗi tháng thu về ít nhất 50-55 triệu đồng tiền lãi.

Anh Nguyên, người khá thành công trong việc thuê nhà và cho thuê lại ở TP HCM đầu tư hơn 3 tỉ đồng vào 2 khu nhà cho thuê gồm 60 phòng (diện tích 4 x 20 m2 và 8 x 20 m2) trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Với giá thuê trung bình 7-8 triệu đồng/phòng/tháng cho khu bình dân, 14-16 triệu đồng/phòng/tháng cho khu cao cấp, mỗi tháng anh bỏ túi khoảng 500 triệu đồng tiền lãi. Đối tượng khách hàng thuê nhà của anh Nguyên chủ yếu là khách đi công tác, khách du lịch nước ngoài hoặc thuê theo tháng, ngày. Nhà cho thuê thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi như khách sạn và có khu vực nấu ăn riêng. "Các khu nhà này phải đầu tư cao nên tôi phải ký hợp đồng 10 năm với chủ nhà. Chỉ cần 3 năm đầu tôi đã lấy lại vốn, 7 năm còn lại thu lợi nhuận ổn định. Nếu tỉ lệ lấp đầy phòng thuê đạt 80%-90% thì tỉ suất sinh lời khoảng 20%/tháng, tỉ lệ này thấp hơn thì sinh lời ít hơn" - anh Nguyên chia sẻ.

Khu căn nhà thuê và cho thuê lại ở quận 1, TP HCM luôn đông khách thuê

Sáng 15-5, vợ chồng anh Phúc (ngụ quận Bình Tân) đi xem 3 căn nhà cho thuê ở khu vực quận 1, quận 3 nhưng không ưng ý căn nào. Chị Hoa, vợ anh Phúc, cho biết chủ các căn nhà chị muốn thuê đều yêu cầu ký hợp đồng 2 năm, nếu bỏ tiền sửa chữa nâng cấp cho thuê lại, sau 2 năm chủ nhà cắt hợp đồng thì vợ chồng chị không kịp thu hồi vốn.

Theo anh Nguyên, nỗi lo của chị Hoa cũng là nỗi lo chung của những người có ý định thuê và cho thuê lại nhà. Anh cho biết thêm có hàng chục nỗi lo mà người muốn tham gia dịch vụ này phải canh cánh, từ tỉ lệ lấp đầy đến chất lượng dịch vụ, đối tượng khách hàng. "Tỉ lệ lấp đầy phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là vị trí thuận lợi, thường là ở khu vực quận 1, quận 3 và gần sân bay Tân Sơn Nhất. Người làm dịch vụ phải ký được hợp đồng thuê lâu dài với chủ nhà; phải đầu tư chất lượng dịch vụ, quảng bá rộng rãi, đa dạng trên các kênh và phải giữ bí mật cho khách" - anh Nguyên chia sẻ. Cũng theo anh Nguyên, không nên thuê căn hộ chung cư để cho thuê lại; nếu chọn thuê căn hộ để làm dịch vụ này thì phải ký hợp đồng thuê từ 5 năm trở lên để giảm rủi ro.

Một chuyên gia tư vấn về bất động sản cá nhân cho hay thuê và cho thuê lại nhà đã rộ lên từ vài năm trở lại đây, đang trong giai đoạn sôi động nhất do nhu cầu lưu trú, làm việc ở các khu trung tâm rất lớn. Lợi thế lớn nhất của loại hình dịch vụ này là nhà/phòng cho thuê giá rẻ, tiện lợi hơn so với khách sạn. "Tỉ suất sinh lời trung bình 200%-240%/năm rất hấp dẫn. Tuy nhiên, người muốn tham gia thị trường này phải có kiến thức về bất động sản, đặc biệt là am hiểu nhu cầu thị trường. Nếu chọn nhầm vị trí, tỉ lệ lấp đầy thấp sẽ rất rủi ro" - chuyên gia này nói thêm.