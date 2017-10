Làm 10 đồng lãi tới 7 đồng, cổ phiếu Chiếu xạ An Phú (APC) tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2017

Trong hơn 1 tháng qua, bất chấp xu hướng chung của thị trường không thực sự tích cực với hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” thì cổ phiếu APC của CTCP Chiếu xạ An Phú vẫn liên tục bứt phá và chinh phục những đỉnh cao mới.

Tính tới hết phiên giao dịch 25/10, thị giá APC lên tới 59.000 đồng/cp, tăng gần 3 lần so với đầu năm. Mặc dù thanh khoản không quá cao, chỉ hơn trăm nghìn đơn vị mỗi phiên nhưng APC đang thực sự là một trong những cổ phiếu nổi bật nhất thị trường từ đầu năm tới nay.

Vậy điều gì khiến APC trở thành món hàng “hot” như vậy?

Biến động cổ phiếu APC từ đầu năm tới nay

Biên lãi gộp “không tưởng” 70%

Được thành lập từ năm 2003, An Phú là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ khử trùng các loại thủy hải sản, rau củ quả, dụng cụ y tế… Sau gần 15 năm phát triển, An Phú hiện là cái tên đáng chú ý nhất trong lĩnh vực chiếu xạ với thị phần khoảng 60%, bỏ xa các đối thủ xếp sau như Thái Sơn (thị phần thứ 2 và đang nắm giữ trên 50% cổ phần APC), Sơn Sơn (chủ yếu chiếu xạ hoa quả) hay Trung tâm Chiếu Xạ Hà Nội (bắt đầu chiếu xạ hoa quả từ tháng 4/2016 nhưng công suất còn thấp).

Những năm gần đây, KQKD An Phú đạt được là hết sức ấn tượng. Năm 2016, An Phú đạt doanh thu 110 tỷ đồng – tăng 40%; Lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng – tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và cũng là con số lợi nhuận lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, An Phú tiếp tục tăng trưởng tích cực với doanh thu thuần 108 tỷ đồng – tăng 45%; Lợi nhuận sau thuế 47 tỷ đồng – tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Con số lợi nhuận An Phú đạt được trong 9 tháng đã vượt qua kết quả kinh doanh cả năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (34,36 tỷ đồng).

Lợi nhuận An Phú tăng vọt trong 9 tháng đầu năm

Hiệu quả kinh doanh của An Phú cũng là điều đáng chú ý với biên lãi gộp (doanh thu – giá vốn) liên tục tăng mạnh. Nếu như năm 2012, biên lãi gộp của An Phú chỉ là 46% thì đến 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng lên 70%. Tính riêng quý 3/2017 thì biên lãi gộp của An Phú còn lên tới 72%.

Điều này có nghĩa trong 9 tháng đầu năm, tạo ra 10 đồng doanh thu thì An Phú có lãi tới 7 đồng, đây là một hiệu suất rất cao so với các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Tất nhiên, lợi nhuận ở đây chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong kỳ.

Không những vậy, An Phú cũng là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đây cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Biên lãi gộp cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp trên TTCK

Ngành nghề kinh doanh giàu tiềm năng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản cả nước năm 2016 đạt 7,05 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước. 9 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thủy sản tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc, ước đạt gần 6 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này năm 2017 sẽ lên tới 8 tỷ USD.

Hiện tại, các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang chiếm tới gần 60% tổng sản lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Có thể nói, những yêu cầu về rào cản kỹ thuật khắt khe đối với thủy sản đông lạnh tại các quốc gia này sẽ khiến các nhà xuất khẩu có động lực mạnh hơn để chiếu xạ sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng của các nước nhập khẩu và mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp chiếu xạ như An Phú.

Bên cạnh thế mạnh là chiếu xạ thủy hải sản, trong những năm gần đây, An Phú cũng đẩy mạnh chiếu xạ rau củ quả và đây cũng là mảng kinh doanh đầy tiềm năng.

Trong năm 2016, xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đạt 2,46 tỷ USD, tăng 34% so với năm trước và lần đầu tiên vượt qua xuất khẩu gạo. 9 tháng đầu năm 2017, nước ta tiếp tục xuất khẩu 2,64 tỷ USD rau củ, tăng mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua con số xuất khẩu trong cả năm 2016.