Lập tổ công tác xác minh kết quả thi tại Lạng Sơn và Sơn La

Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chỉ đạo việc kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Sơn La và Sở GD-ĐT Lạng Sơn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.



Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tổ công tác do tổ trưởng phân công. Các thành viên của tổ công tác được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một bảng điểm của 35 thí sinh được cho vừa dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, trong đó, mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm vào số điểm tổng của 3 môn toán, ngữ văn và lịch sử. Từ đó, tổng điểm thi của các thí sinh này nâng lên từ 24 đến xấp xỉ 28 điểm.

Không chỉ dừng lại ở danh sách này, phụ huynh và thí sinh ở Lạng Sơn còn tỏ ra bức xúc vì nhiều thí sinh chỉ có học lực trung bình nhưng lại có những điểm số rất đẹp, đặc biệt các môn thi trắc nghiệm để xét tuyển đạt điểm gần như tuyệt đối.

Trong số này, dư luận phụ huynh và học sinh chú ý nhất là trường hợp em Ngô Nhật H. (sinh ngày 5-2-2000, số báo danh: 1000xxxx). Em này sở hữu một bảng điểm gây sốc gồm toán 9.0, văn 8,73, sử 1,75, địa 4.50, GDCD 5.50, tiếng Anh 9,40. Em H. được coi thuộc top học sinh không chuyên (hay cách gọi khác là "lớp nhô") của Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Nghĩa là H. không đậu vào lớp chính khóa đầu vào của nhà trường nhưng sau đó đặc cách cùng một số em khác tạo thành một "lớp nhô". Trong quá trình học tập, nhất là lớp cuối cấp, H. có học lực trung bình, kết quả thi thử của em này cũng không cao. Vì vậy, khi H. có kết quả tốt nghiệp THPT 2018 cao ngất ngưởng ở những môn xét tuyển khối D., rất nhiều người đã nghi ngờ về độ trung thực của kết quả này.

Ngày 18-7, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn, cho biết lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Lạng Sơn tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chấm thi, nhập, công bố kết quả trong kỳ thi của các trường hợp thí sinh trong công an đi nghĩa vụ dự thi của tỉnh này. "Quan điểm của chúng tôi là phải làm rõ ràng, công khai, khách quan. Sau khi sở tiến hành rà soát xong, tôi sẽ trực tiếp rà soát lại một lần nữa đối với các trường hợp này" - ông Thiệu khẳng định.

Ngoài Hà Giang, Lạng Sơn, các chuyên gia phân tích cũng đặt vấn đề về điểm thi bất thường ở Sơn La. Theo phân tích của GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Úc), nếu tính trung bình, điểm thi môn toán, lý, hóa và sinh học của Sơn La đều thấp hơn so với cả nước. Chẳng hạn như môn toán, điểm trung bình của Sơn La là 3,43 so với cả nước là 4,88. Tuy nhiên, nếu phân tích cụ thể hơn bằng bảng số liệu, đối với môn toán, có thể thấy quả thật Sơn La có vẻ có số thí sinh điểm 9,0 đến 9,8 cao bất thường. "Nếu theo phân bố quốc gia, chúng ta kỳ vọng Sơn La có 6 thí sinh, nhưng trong thực tế thì có đến 30 thí sinh, tức cao hơn 5 lần so với kỳ vọng. Tương tự, đối với môn vật lý, số học sinh có điểm 9.0 trở lên là 13 em, trong khi đó theo kỳ vọng quốc gia thì chỉ có 1 thí sinh..."- GS Tuấn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.