Lật tẩy cơ sở sản xuất vitamin cho trẻ em dán mác hàng Mỹ

XEM CLIP:

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, mua bán vitamin, thực phẩm chức năng giả cho trẻ em nhưng lại được dán mác hàng ngoại.

Sau một thời gian trinh sát, lực lượng công an phát hiện phòng khám đa khoa An Lành (ở quận Lê Chân) do Quách Thị Lành (SN 1973, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) làm chủ thường xuyên tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả.

Khám xét phòng khám, cơ quan công an thu được số lượng lớn các loại vitamin được ghi sản xuất tại Mỹ nhưng thực tế các đối tượng tự sản xuất, đóng gói ngay tại tầng 4 và tầng 5 của ngôi nhà này.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Lành khai, việc sản xuất thực phẩm chức năng giả diễn ra từ năm 2010. Từ tháng 4/2014 đến nay, Lành đã tổ chức sản xuất, bán ra hơn 19.000 sản phẩm vitamin giả. Các sản phẩm này được phân phối cho các hiệu thuốc ở Hải Phòng và Hà Nội.

Đối tượng Lành từng bị bắt về tội buôn bán, chế biến thuốc kháng sinh giả.

Hiện, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Quách Thị Lành để điều tra, làm rõ.

Theo Lam Giang

Vietnamnet