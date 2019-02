Lavifood xúc tiến hợp tác thương mại với Amazon

Theo đó, ông Gijae Seong - Trưởng nhóm thị trường Đông Nam Á và châu Úc của Amazon đánh giá “Cơ hội bán hàng trên Amazon với những sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế về nguồn gốc, an toàn thực phẩm như We Love là rất rộng mở”. Và ông cũng nhận xét “Nước uống rất tươi ngon, và tự nhiên” sau khi uống thử sản phẩm We love của Lavifood.

Với phương châm hướng tới thị trường xuất khẩu ngay từ đầu, Lavifood đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ,... Toàn bộ nguyên liệu đầu vào của công ty đều phải đạt tiêu chuẩn Global Gap.

800 doanh nghiệp đã tham gia, tìm kiếm cơ hội hợp tác với Amazone.

Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương đã tổ chức hội thảo “Xuất khẩu thông qua nền tảng thương mại điện tử: Cơ hội với Amazon” với sự tham gia của các lãnh đạo Bộ, đại diện Amazon và khoảng 800 doanh nghiệp.

Là trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới với khách hàng đến từ 185 quốc gia/ vùng lãnh thổ, Amazon được coi là nền tảng bán hàng tốt nhất hiện nay, và là niềm mơ ước của nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Thống kê của Amazon cho biết, năm 2018, nền tảng này đã giúp trên 200 nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn thế giới đạt doanh thu trên 1 triệu đô la Mỹ. Với các doanh nghiệp lớn, cơ hội với Amazon được mở rộng không thua kém, đặc biệt với sự hỗ trợ của các trung gian thanh toán, vận chuyển, và các tổ chức xúc tiến thương mại.

Anh Lê Thành, đại diên công ty Lavifood tại hội thảo.

“Khoảng một vài tháng nữa, các sản phẩm của Lavifood sẽ xuất hiện trên trang web của Amazon. Chúng tôi đã có quá trình làm việc lâu dài với Amazon và các nhà bán lẻ khác trên toàn thế giới” - ông Lê Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ, đại diện Lavifood cho biết.

Lavifood đã tiến những bước dài sau khi chính thức xây dựng nhà máy chế biến nông sản lớn và hiện đại nhất Việt Nam tại điạ bàn tỉnh Tây Ninh với công suất tối đa lên tới 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày. Đến nay, sau hơn một tháng đi vào vận hành, nhà máy đã đạt khoảng 50% công suất thiết kế.

Trước sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều chỉ có 3 ngày, Lavifood đã được lựa chọn làm thức uống chính thức sau những vòng kiểm tra nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và tính đại diện cho một sản phẩm thuần Việt. Ông Thành cho biết, công ty chỉ có một ngày để chuẩn bị hồ sơ, trình các bộ, ban ngành kiểm tra. Lavifood được chọn vì tính tươi ngon, an toàn của sản phẩm.

Ban tổ chức hội nghị cần một sản phẩm để giới thiệu nông sản Việt Nam ra bạn bè thế giới thông qua hội nghị thu hút tới 3.000 phóng viên báo chí. Với lợi thế nhà máy sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến từ Mỹ, Lavifood đã may mắn vượt qua những vòng lựa chọn khắt khe. “50 nghìn lon nước đã được chúng tôi vận chuyển bằng máy bay từ Tây Ninh ra Hà Nội ngay trong ngày chủ nhật, sau khi nhận được quyết định trở thành thức uống chính thức của hội nghị” - ông Thành cho biết.

Việc có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh quan trọng hàng đầu thế giới với vai trò là thức uống chính thức một lần nữa khẳng định sự nghiêm túc, cẩn trọng trong đầu tư và sản xuất của Lavifood - doanh nghiệp chế biến nông sản với tham vọng xây dựng một chuỗi sản xuất nông nghiệp khép kín, nâng tầm nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.