Lexus bước chân vào lĩnh vực xe tự lái, trang bị trí tuệ nhân tạo cho siêu xe

Lexus, phân khúc xe hạng sang của Toyota, vừa cho ra mắt mẫu xe hạng sang LS+ Triển lãm ô tô Tokyo hôm 25/10. Theo phía Lexus, chiếc siêu xe mới sẽ có khả năng tự lái trên đường cao tốc, bao gồm cả lối vào và lối ra của xa lộ. Khi hoạt động, chiếc xe có thể chạy đúng làn, duy trì khoảng cách với các xe khác hay thậm chí là đổi làn và vượt qua các phương tiện đang hoạt động xung quanh.

Lexus cho biết, trí tuệ nhân tạo sẽ được triển khai để giúp dòng phương tiện này có thể tự lái trên mọi tuyến đường, bao gồm trong phố hay những đoạn đường đông đúc xe cộ qua lại trong nửa đầu những năm 2020.

Lexus là cái tên mới nhất tham gia vào cuộc đua xe tự lái, vốn đang do Volvo dẫn đầu. Hiện tại, hãng xe Thụy Điển đã cho ra đời những chiếc xe tự lái cấp độ 4, có thể hoạt động tốt trong nhiều tình huống mà không cần sự can thiệp của con người. Chúng đang được thử nghiệm tại London, Anh và Trung Quốc.

Chia sẻ về lý do tham gia lĩnh vực xe tự lái, Lexus cho biết mục đích cao nhất của họ là giảm thiểu số người bị tai nạn giao thông cũng như cải thiện vấn đề an toàn khi tài xe bị mệt trên những cung đường dài. Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã đưa công nghệ tự lái vào hệ thống quản lý an toàn. Tuy nhiên, họ đang muốn nâng cao khả năng của xe thông minh qua trí tuệ nhân tạo. Theo đó, AI sẽ học hỏi từ các nguồn dữ liệu lớn, bao gồm thông tin về đường xá cũng nhưng những khu vực bao quanh chiếc xe. LS+ cũng sẽ duy trì liên lạc với trung tâm dữ liệu để cập nhật phần mềm và chức năng mới.

Theo mô tả, LS+ sẽ dài hơn và rộng hơn so với mẫu LS 500 sắp được sản xuất. Tuy nhiên, chiếc xe mới sẽ thấp hơn so với những chiếc LS 500.