Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 04/10

Tin doanh nghiệp

POW - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu toàn tổng công ty là 24.972 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế thu về 1.624 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

LCW - CTCP Nước sạch Lai Châu – Đã công bố BCTC quý 3/2018 với doanh thu thuần 7,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế gần 51 triệu đồng, các con số không thay đổi nhiều, lần lượt tăng 1,2% và 4,9% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, LCW đạt doanh thu thuần hơn 23,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 193 triệu đồng, lần lượt tăng 2,5% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

SFI - CTCP Đại lý Vận tải Safi - Sẽ thực hiện chuyển nhượng 23% vốn góp tại KCTC Việt Nam, ứng với 23% vốn điều lệ cho đối tác là Công ty TNHH Một thành viên Best SCM Solutions. Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện trong từ tháng 10 tới 12/2018. Về phần giá trị chuyển nhượng, hai bên sẽ xác định tại thời điểm ký hợp đồng.

ANV - CTCP Nam Việt – Dự kiến tổng doanh thu 9 tháng ước đạt 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Thông báo ký kết hợp đồng thi công dự án Nhà xưởng Timberland Manwah Bình Dương với chủ đầu tư là Công ty TNHH Timberland với trị giá 1.500 tỷ đồng trong vai trò Tổng thầu thi công, tiến độ thực hiện 270 ngày.

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 19/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/10/2018.

TIP - CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa – Đã thông qua việc đề nghị Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn cấp tín dụng 550 tỷ đồng để tài trợ cho nhu cầu tín dụng liên quan đến dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics tại xã Lộ 25, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, với thời hạn vay 120 tháng.

SAB - Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Ngày 16/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 17/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/10/2018.

JVC - CTCP Thiết bị y tế Việt – Nhật - Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2018 lần 2 vào 7h30’ ngày 23/10/2018 tại tầng 7, tòa nhà ICON 4 (bên cạnh trường Đại học Giao thông vận tải), 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Thông báo giải thể công ty con là Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành do hoạt động không hiệu quả.

ITD - CTCP Công nghệ Tiên Phong - Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/10/2018.

PNJ - CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Ngày 2/10, HĐQT thông qua nghị quyết về việc thống nhất thông qua hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã đăng ký bán hơn 5,5 triệu cp TPB ứng với 0,95% vốn điều lệ tại TPBank. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chứng khoán biến động không thuận lợi dẫn đến giá cổ phiếu TPB dao động trong khoảng từ 23.900 đến 27.500 đồng, thấp hơn so với mức giá khởi điểm mà MobiFone đưa ra, do đó, Tổng Công ty chưa thực hiện việc thoái vốn tại TPB.

GEG - CTCP Điện Gia Lai - AVH Pte. Ltd - Cổ đông lớn đã mua gần 2,9 triệu quyền mua cổ phiếu GEG, giao dịch được thực hiện vào ngày 21/09/2018. Sau giao dịch, AVH Pte. Ltd nắm giữ hơn 20,8 triệu quyền mua, đồng thời AVH Pte. Ltd cũng đang là cổ đông lớn sở hữu gần 18 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 18,46% GEG.

VIX - Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - Pyn Elite Fund (NON-UCITS), cổ đông lớn đã bán xong toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu VIX đang nắm giữ. Qua đó, tổ chức này đã giảm tỷ lệ sở hữu tại VIX từ 9,98% xuống còn 0% và không còn là cổ đông lớn của VIX.

KSH - CTCP Đầu tư và Phát triển KSH - Ông Hoàng Văn Hải, em ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 463.000 cổ phiếu KSH trong ngày 27/9. Sau giao dịch, ông Hải đã nâng sở hữu tại KSH lên 3,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,56%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAV - CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc - 2 cá nhân có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đều đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 500.000 cổ phiếu AAV sở hữu/mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, chị dâu của Tổng giám đốc AAV cũng đăng ký bán toàn bộ 500.000 AAV. Cả 3 giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/10 đến 06/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Trí – Thành viên HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 3 triệu cổ phiếu BWE sở hữu, tỷ lệ 2%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/10 đến 06/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Trần Thanh Phong - Phó chủ tịch thường trực - HĐQT đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu trong số gần 11,5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ nhằm mục đích cân đối tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch từ 4/10/2018 đến 2/11/2018.

AMP - CTCP Armephaco - Từ ngày 05/10 đến 31/10, ông Nguyễn Hồng Kiên - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào gần 1,8 triệu cp AMP với mục đích đầu tư. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Số cổ phiếu này ứng với 13,8% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.