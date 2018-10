Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/10

Tin doanh nghiệp

SVC - CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu 14.200 tỷ đồng, không đổi so với kế hoạch trước, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên 120 tỷ đồng, cổ tức vẫn ở mức 12%.

PVT - Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí - Ước đạt doanh thu 5.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, dự kiến cả năm đạt 7.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 540 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 23% kế hoạch cả năm.

ADC - CTCP Mỹ thuật và Truyền Thông - HĐQT của ADC đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2018 của Công ty. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 271 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã lần lượt thực hiện được 86% về doanh thu và 70% về lợi nhuận.

S4A - CTCP Thủy điện Se San 4A - Quý 3/2018, S4A đạt doanh thu thuần gần 104 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của S4A vẫn giảm 4% so với cùng kỳ 2017, còn gần 47,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt gần 232 tỷ doanh thu thuần, tăng 8%; và gần 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 7% so với cùng kỳ 2017.

BHA - CTCP Thủy điện Bắc Hà - Công bố BCTC quý 3/2018 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế sụt giảm lần lượt 15,8% và 10,8% so với cùng kỳ 2017.

TC6 - Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin - Đặt mục tiêu sản xuất - kinh doanh trong quý IV/2018: Bóc xúc đất đá 6.418.302 m3, tổng số mét khoan sâu 155.474 m, than sản xuất 633.344 tấn, than tiêu thụ 510.898 tấn, doanh thu hơn 597 tỷ đồng.

FCN - CTCP FECON - Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/10/2018, và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5, tương đương FCN sẽ phát hành thêm gần 4,5 triệu cổ phiếu mới.

S4A - CTCP Thủy điện Sê San 4 - Ngày 24/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 25/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/11/2018.

VCS - CTCP Viscotone - HĐQT thông qua việc mua 3,2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, giá mua theo giá thị trường và các quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

VLC - Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP - Sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Vilico sẽ chi hơn 82 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 13%, trong đó chi trả cổ tức năm 2017 là 6,5% và tạm ứng cổ tức năm 2018 là 6,5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/11/2018.

L10 - CTCP Lilama 10 - Cục thuế Hà Nội quyết định truy thu 1,25 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và truy thu gần 180 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cộng thêm một số khoản phạt khác đã nâng tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp thuế mà Lilama 10 phải nộp lên đến 1,86 tỷ đồng.

SBT - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - Dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 với tỷ lệ 6%, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. SBT cũng xin ý kiến về phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4%, dự kiến tiến hành trước ngày 31/12/2018. Đồng thời, Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi với mức giá thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược.

TIX - Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Hội đồng quản trị đã thông qua phương án chào bán ra công chúng 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 13,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 25.000 đồng/cổ phiếu.

S99 - CTCP SCI - Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LHG - CTCP Long Hậu - Ông Lê Mạnh Thường, Thành viên HĐQT đã mua bất thành 1 triệu cổ phiếu LHG đăng ký mua từ ngày 07/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, sau giao dịch, ông Thường vẫn chỉ nắm giữ hơn 13.000 cổ phiếu LHG.

GTN - CTCP GTNFoods - Ông Michael Louis Rosen - Tổng giám đốc đã bán thỏa thuận toàn bộ 3,65 triệu cổ phiếu GTN, tương ứng 1,46% số cổ phiếu lưu hành. Giao dịch nói trên được thực hiện vào ngày 05/10/2018. Sau khi kết thúc giao dịch, ông Rosen thu về 43,8 tỷ đồng và không còn là cổ đông của GTN.

CMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC - Ngày 08/10, Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh đã bán thỏa thuận 4,75 triệu cổ phiếu, qua đó thu về hơn 106 tỷ đồng qua giao dịch lần này. Sau khi kết thúc giao dịch, Đầu tư Mỹ Linh vẫn còn nắm giữ 3.4 triệu cp CMG, tương ứng 5,05% tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện kể từ ngày 26/09/2018.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GEX - Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam - CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ, tổ chức có liên quan đến bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT đã đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 2,48 triệu cổ phiếu GEX sở hữu, tỷ lệ 0,61%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Liên quan đến GEX, Công ty TNHH VLCC, tổ chức cũng có liên quan đến bà Đỗ Thị Phương Lan, cũng vừa đăng ký mua 710.000 cổ phiếu GEX từ ngày 15/10 đến 11/11, qua đó muốn nâng sở hữu tại GEX lên 2,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,7%.

PCG - CTCP Đầu tư phát triển Gas Đô thị - Enn Energy Holdings Ltd, cổ đông lớn đăng ký bán ra hơn 943.000 cổ phiếu PCG từ ngày 11/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 8,28 triệu cổ phiếu PCG, tỷ lệ 43,89%.

MST - CTCP Xây dựng 1.1.6.8 - Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu MST từ ngày 11/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Quang đang nắm giữ hơn 3,06 triệu cổ phiếu MST, tỷ lệ 17,04%.

PLC - Tổng CTCP Hóa dầu Petrolimex - Ông Nguyễn Hà Trung, Ủy viên HĐQT đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu PLC từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Trung chỉ đang nắm giữ hơn 56.000 cổ phiếu PLC, tỷ lệ 0,07%.

SMB - CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung - Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Phước – Thành viên HĐQT đăng ký mua vào hơn 612.000 cổ phiếu SMB từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ nâng sở hữu tại SMB lên 1,5 triệu cổ phiếu.