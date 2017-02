Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/2

Tin doanh nghiệp

BHS - CTCP Đường Biên Hòa - Ngày 1/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành thêm hơn 168 triệu cổ phiếu để thưởng theo tỷ lệ 30%. Bên cạnh đó, BHS cũng sử dụng danh sách cổ đông trên để thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 1:1. Công ty dự kiến phát hành hơn 129,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 16/3 đến 13/4. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/3 đến 10/4.

IMP - CTCP Dược phảm Imexpharm – HĐQT thống nhất thông qua việc tiếp tục phân phối quyền mua số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là 365.956 cổ phần cho các Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Tư vấn cao cấp, với giá không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần và hạn chế giao dịch chuyển nhượng 01 năm.

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/3.

REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - Đã hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Phong điện Thuận Bình lên 25%. Do vậy, kể từ Báo cáo tài chính quý I năm 2017, CTCP Phong điện Thuận Bình được ghi nhận là Công ty liên kết của REE.

LDG - CTCP Đầu tư LDG - Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, với chỉ tiêu tổng doanh thu thuần 1.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 71 triệu cổ phiếu mới, trong đó17,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, 300.000 cổ phiếu ESOP và hơn 53,5 triệu cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

HU3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tổng doanh thu thuần 360 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng.

TCM - CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công - Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu 663 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng.

PVB - CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam - Công bố Báo cáo tài chính quý IV/2016, với doanh thu đạt hơn 2,3 tỷ đồng, giảm 95,6% so với qúy IV/2015. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm hơn 660 triệu đồng, giảm mạnh so với mức lỗ gần 16 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, doanh thu của PVB đạt hơn 6,4 tỷ đồng, giảm 99,3% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lỗ gần 54 tỷ đồng, cùng kỳ, PVB lãi hơn 75 tỷ đồng.

PSS - CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu hơn 991 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31,5 tỷ đồng, và trả cổ tức theo tỷ lệ 13,9%.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Do sai sót kế toán đã cộng nhầm cột, PHR đã điều chỉnh giảm gần 87 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý IV/2016. Qua đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2016 của PHR giảm xuống chỉ đạt 86,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 48,42% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên số liệu báo cáo chỉ sai mỗi quý IV, còn kết quả kinh doanh cả năm của PHR không thay đổi với doanh thu thuần 1.178,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 219,71 tỷ đồng.

DLG - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Trong khoảng thời gian 08/12/2016 đến 08/02/2017, DLG đã đăng ký chào bán hơn 199 triệu cp với khối lượng huy động vốn dự kiến gần 1.992 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cp. Kết quả, chỉ có gần 55 triệu cp được phân phối, chiếm 27,57% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, thu về gần 549 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - CTCP Chứng khoán Thiên Việt, cổ đông của REE đã bán ra 600.000 cổ phiếu REE từ ngày 13/1 đến 10/2. Sau giao dịch, Chứng khoán Thiên Việt chỉ còn nắm giữ hơn 660.000 cổ phiếu REE.

CII - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM - Pyn Elite Fund (Non – Ucits), cổ đông lớn, đã mua vào hơn 2,41 triệu cổ phiếu CII trong ngày 10/2. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CII lên hơn 14,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,03%.

PIV - CTCP PIV - Trong khoảng thời gian từ 12/01 đến 10/02/2017, Ban lãnh đạo gồm bà Hoàng Thị Hoài - Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thu Huyền - Ủy viên HĐQT và ông Nguyễn Trọng Đức - Ủy viên HĐQT đã mua lần lượt mỗi cổ đông 300.000 cp, 200.000 cp và 200.000 cp.

LHG - CTCP Long Hậu - CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn An Toàn - Thành viên HĐQT chỉ bán được 195.980 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký bán từ ngày 13/01 đến 10/02/2017. Sau giao dịch tỷ lệ cổ phiếu tổ chức này nắm giữ là 4,3% (1.121.330 cp) và không còn là cổ đông lớn của LHG.

HQC - CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân - Ngày 08/02/2017, CTCP Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh đã thoái hết 16,2 triệu cp, tương đương 3,8% vốn. Được biết, phương thức giao dịch áp dụng là thỏa thuận.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MWG - CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động - CHD Electric Bee Ltd, cổ đông, đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 16/2 đến 17/3 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 3,72 triệu cổ phiếu MWG, tỷ lệ 2,42%.

MSC - CTCP Dịch vụ Phú Nhuận - Bà Nguyễn Thị Quế Chi, chị dâu ông Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đăng ký thoái 600.000 cp nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 16/02 đến 16/03/2017 với phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CMX - CTCP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - Ông Bùi Đức Cường, Thành viên HĐQT, đăng ký mua vào 1,92 triệu cổ phiếu CMX, tỷ lệ 14,52% từ ngày 17/2 đến 15/3 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, ông Cường chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CMX nào.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, cổ đông lớn, đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 16/2 đến 15/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại HSG từ hơn 50,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,69% lên 52,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 26,71%.

