Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/2

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2017 với lãi trước thuế ước đạt 105 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với thực hiện năm 2016.

TCM - Công ty cổ phần Dệt may đầu tư thương mại Thành Công - Năm 2017, TCM đặt kế hoạch doanh thu 3.243 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện của năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hơn 177 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016.

REE - CTCP Cơ điện lạnh - Ngày 1/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài khoán 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2016. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào 8h ngày 30/3, tại Hội trường Tòa nhà E.town – Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM. Bên cạnh đó, REE sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, từ ngày 28/4.

LAF - CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu, tổng doanh thu thuần 900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 48,5 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng. Đồng thời thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là vào ngày 04/8 tại Văn phòng Công ty, số 81B, quốc lộ 62, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

TNA - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - Ngày 01/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 02/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/3.

DPM - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu, doanh thu 7.743 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng, và chi trả cổ tức kế hoạch Công ty mẹ là 20%.

TDH - CTCP Phát triển nhà Thủ Đức - Ngày 28/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/5.

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 và nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3 tại Công ty, đường số 7 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cổ tức đợt 2 năm 2016 sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/3.

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô - Công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 với tổng doanh thu thuần đạt 1.179,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 152,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 28 tỷ đồng cùng 2015. Lũy kế cả năm 2016, HDG đạt hơn 1.983 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so cùng kỳ và bằng 86% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2015, vượt 2% kế hoạch đề ra.

SAB - Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - ĐHĐCĐ bất thường đã quyết định miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải và bầu ông Nguyễn Thành Nam thay thế.

DCL - CTCP Dược Cửu Long - Thông báo, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được tổ chức vào 9h00’ ngày 25/2 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

MSN - CTCP Tập đoàn MaSan - Masan bổ nhiệm ông Lê Trung Thành, sinh năm 1971 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Sáng kiến chiến lược. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/2.

TV4 - CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/3.

HKB - CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc - Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 301 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 61,4 tỷ đồng, gấp 53 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, HKB đạt trên 765 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 76% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế khoảng 71,4 tỷ đồng, gấp 14 lần năm 2015 và vượt 35,7% kế hoạch đề ra.

ECI - CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Ngày 07/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 08/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4.

KKC - CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí - HĐQT đã thông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, thời gian thực hiện trong tháng 3/2017. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thực hiện chốt danh sách vào đầu tháng 3/2017 để tiến thành tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 04/04/2017. Ngoài các nội dung thường kỳ, KKC sẽ bầu bổ sung 1 thành viên trong Hội đồng Kiểm soát tại Đại hội này.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

QNC - CTCP Xi măng & XD Quảng Ninh - Ngày 03/02/2017, Konex Limited - cổ đông lớn đã mua gần 3,5 triệu cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,01% lên 23,95% (4,4 triệu cp).

PTL - CTCP ĐT Hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Nhằm mục đích cơ cấu đầu tư, ông Đinh Việt Thanh đã - cổ đông lớn của PTL đã mua 245.400 cp, nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch từ 9,82% lên 10,07% tương đương hơn 9,95 triệu cp. Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu là ngày 08/02/2017.

SPA - CTCP Bao bì Sài Gòn - Từ ngày 08 đến ngày 10/02, cá nhân Trần Như Hùng và Nguyễn Trường Khôi đã mua lần lượt 1,6 triệu cp và 900.000 cp và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ nắm giữ là 18,82% và 10,59%.

VNR - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện, cổ đông, đăng ký bán toàn bộ 1,95 triệu cổ phiếu VNR sở hữu, tỷ lệ 1.49%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 đến 20/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

