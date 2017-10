Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/10

Tin doanh nghiệp

LDG - CTCP Đầu tư LDG - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III với tổng doanh thu giảm 15% so với cùng kỳ còn 112 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 50,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 20,7. Lũy kế 9 tháng đầu năm, LDG ghi nhận doanh thu thuần tăng 48% đạt 436 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 186,7 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Trong quý III/2017, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế 2.140 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 12.700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, HPG đạt doanh thu hơn 33.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 43% và 21% so với cùng kỳ 2016.

TPC - CTCP Nhựa Tân Đại Hưng - Công bố BCTC 9 tháng đầu năm với lợi nhuận đạt 24,4 tỷ, vượt 6% so với con số kế hoạch 23 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng xuất khẩu tại TPC đạt 6.7 tấn, sản lượng nội địa đạt hơn 3,5 tấn, lần lượt thực hiện 82,6% và 73,5% kế hoạch cả năm. Doanh thu Công ty ghi nhận 505 tỷ đồng, tương đương 85,4% chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận đã vượt chỉ tiêu, đạt hơn 24,4 tỷ đồng.

ATG - CTCP An Trường An – Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu tăng 74% lên gần 35 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2,5 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ATG đạt doanh thu 83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều con số lãi 6,1 tỷ đồng của 9 tháng năm ngoái.

TRC - CTCP Cao su Tây Ninh - Trong tháng 9/2017, Công ty báo lãi 11,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lợi nhuận cao su khai thác. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TRC ghi nhận lợi nhuận 101,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cao su khai thác chỉ chiếm 40,6 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động khác đến 59,5 tỷ đồng.

NTC - CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên - Quý III/2017, NTC đạt doanh thu thuần 28,6 tỷ đồng và lãi gộp hơn 17 tỷ đồng, cùng tăng nhẹ xấp xỉ 5% so với cùng kỳ 2016. Sau khi trừ các khoản chi phí, quý III, NTC thu về 23,6 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng, NTC đạt doanh thu thuần 101,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 98,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 111% so với cùng kỳ.

VCS - CTCP Vicostone - Báo lãi ròng quý 3/2017 với 267 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lãi tới gần 845 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ.

SD7 - CTCP Sông Đà 7 – Quý 3/2017 doanh thu đạt 91,7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt 11,37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 13,69 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2017, SD7 đạt doanh thu hơn 109 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 53% kế hoạch năm (205,4 tỷ đồng); lợi nhuận âm 3,61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 85,93 tỷ đồng.

SD9 - CTCP Sông Đà 9 - Riêng quý 3/2017, tổng doanh thu Công ty đạt 206.6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng 22,5 tỷ đồng. Kế hoạch cho quý 4/2017, Công ty đặt chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 390,5 tỷ, doanh thu và lãi ròng lần lượt ở mức 314 tỷ và 8 tỷ đồng.

SFG - CTCP Phân bón Miền Nam – Đã thông qua việc giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý 4/2017 với tổng doanh thu 710 tỷ đồng và lãi ròng 20 tỷ đồng.

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Đất Xanh - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện là 20:1, tương đương DXG sẽ phát hành khoảng 14,3 triệu cổ phiếu trong đợt này.

DAT - CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản - Ngày 16/10, HĐQT đã thông qua phương án phát hành hơn 5,71 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2015 và 2016 cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017.

SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/11/2017, và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Ngày 16/10, HĐQT đã có nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Tập đoàn tại Nhật Bản.

SRC - CTCP Cao su Sao Vàng - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/11/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên, cổ đông đã mua vào hơn 830.000 cổ phiếu NBB trong ngày 16/10. Qua đó, bà Viên đã nâng sở hữu tại NBB từ hơn 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,2% lên 4,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,07%, và trở thành cổ đông lớn của NBB.

CII - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - DC Developing Markets Strategies Public Ltd, cổ đông đã mua vào 2 triệu cổ phiếu CII từ ngày 03/10 đến 10/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CII lên hơn 2,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,05%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quang sẽ nâng sở hữu tại NLG lên hơn 24,41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,5%.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Bà Đỗ Quỳnh Ngân, vợ ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu VPB, tỷ lệ 0,67% từ ngày 19/10 đến 17/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện nay, cá nhân bà Ngân chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VPB nào.

HAI - CTCP Nông Dược HAI - CTCP Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) đăng ký mua 3,5 triệu cp theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 19/10 đến 17/11. Hiện FLC đang nắm giữ 20 triệu cp HAI, tương ứng 17,05% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu giao dịch thành công, FLC sẽ tăng nắm giữ HAI lên 23,5 triệu cp, chiếm 20,03%.