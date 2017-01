Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/1

Tổng hợp KQKD quý 4/2016 và tin doanh nghiệp

GAS - Tổng Công ty khí Việt Nam - Quý 4/2016, GAS đạt 15.663 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9% so cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn chỉ chiếm 10.858 tỷ đồng, giảm 29% nên lãi gộp đạt mức 4.804 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Theo đó, mặc dù các loại chi phí đều tăng nhưng GAS vẫn lãi ròng 3.067 tỷ đồng, gần gấp 3 cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, lãi ròng chỉ đạt 7.075 tỷ đồng, giảm 17% so năm 2015 nhưng vượt 36% kế hoạch đã điều chỉnh.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ tài chính 2016-2017 (từ ngày 1/10/2016-31/12/2016), theo đó sản lượng tiêu thụ HSG đạt 389,86 tỷ đồng, hoàn thành 24,75% kế hoạch năm; doanh thu thuần đạt 5.766 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 25,07% và 26,68% kế hoạch năm.

DGW - CTCP Thế giới số - Digiworld – Quý 4/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lãi sau thuế trong kỳ của DGW đạt 11,5 tỷ đồng, giảm 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, DGW đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 67,44 tỷ đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh hơn 2 tỷ đồng.

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương – Quý 4/2016, doanh thu hơn 208 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,5%, lãi sau thuế gần 52 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 81% so với quý 4/2015. Lũy kế cả năm, KSB đạt 850 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế gần 206 tỷ đồng, tăng mạnh 64,8%.

HQC - Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân - Quý 4/2016, Công ty đạt doanh thu 216 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2016, HQC đạt doanh thu 1.306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 112 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông 2016.

NTP - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong - Quý 4/2016, NTP đạt tổng doanh thu thuần hơn 1.250 tỷ đồng, tăng 23,56% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 113,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, NTP đạt hơn 4.364 tỷ đồng doanh thu và 397,5 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 22,4% và 8,44% so với năm 2015.

HHS - CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2016 của HHS đạt 329,3 tỷ đồng, giảm gần 54% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 30,42 tỷ đồng, giảm 52,65% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh thu HHS đạt 1.577,7 tỷ đồng, giảm hơn 55% so với năm trước và chỉ hoàn thành 39,44% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 140,47 tỷ đồng, giảm hơn 70,8% so với năm trước và hoàn thành 35,29% kế hoạch.

CAV - CTCP Dây cáp Điện Việt Nam – Quý 4/2016 đạt doanh thu thuần 1.434 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, giá vốn và lỗ từ hoạt động khác, khiến lãi ròng quý 4 giảm nhẹ còn 45 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2016 lợi nhuận ròng tăng 41% đạt gần 240 tỷ đồng.

LHG - CTCP Long Hậu - Kết thúc quý 4, doanh thu thuần gấp hơn 4 cùng kỳ năm trước, với hơn 300 tỷ đồng. Lãi ròng gần 102 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Lũy kế cả năm, tổng doanh thu được ghi nhận gần 617 tỷ đồng, gấp đôi năm 2015 và vượt đến 53% chỉ tiêu kế hoạch. Lãi ròng gần 162 tỷ đồng, kết quả nảy cũng hơn gấp đôi năm trước và con số kế hoạch 75 tỷ đồng.

VPH - CTCP Vạn Phát Hưng – Quý 4/2016 lãi ròng 54 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ. Lũy kế cả năm cũng giảm 32,5% khi đạt mức 73 tỷ đồng, ứng với EPS 1,589 đồng.

VNH - Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật - Ngày 19/1, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) cảnh báo về việc cổ phiếu VNH có khả năng bị huy niêm yết bắt buộc theo quy định do kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp. Cụ thể: năm 2014, Công ty lỗ 43,5 tỷ đồng; năm 2015 lỗ gần 7 tỷ đồng, và năm 2016 lỗ 24,07 tỷ đồng. Trước đó, VNH đã bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 30/3/2016 do kinh doanh lỗ 2 năm liên tiếp 2014 và 2015.

VCS - CTCP Đá Thạch anh Cao cấp VCS – HĐQT đã quyết định chuyển nhượng dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone với giá hơn 301 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng này tạm tính đến thời điểm chuyển nhượng, giá chính thức sẽ được xác định căn cứ báo cáo kiểm toán độc lập về việc báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng hoàn thành dự án.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NDX – Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng - Ngày 13/01/2017, Peter Eric Dennis đã mua 246.000 CP (tỷ lệ 5,06%) và chính thức trở thành cổ đông lớn của NDX.

VGC – Tổng Công ty Viglacera – CTCP - Trong khoảng thời gian từ 22/12/2016 đến 19/01/2017, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc - đã mua bất thành 100.000 cp. Sau giao dịch ông Tuấn vẫn nắm giữ 800.000 CP (tỷ lệ 0,26%).

PSI - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank Capital) đã bán ra toàn bộ 13.566.785 CP (tỷ lệ 22,67%) vào ngày 12/01/2017 và không còn là cổ đông lớn của PSI.

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Ngày 18/01, Công ty TNHH Nhựa Phước Thành đã bán 153.240 cp, giảm sở hữu từ hơn 1,19 triệu cp xuống còn 1,03 triệu cp (7,29%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGC - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang - Bà Trần Thị Thanh Thúy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 180.000 cp. Hiện bà Thúy đang nắm giữ 728.535 CP (tỷ lệ 10,19%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 24/01/2017 đến 22/02/2017.

HQC - Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân - Từ 25/01-23/02, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đăng ký mua 50 triệu cp nhằm mục đích đầu tư tài chính. Nếu giao dịch thành công, Tập đoàn Hoàng Quân sẽ sở hữu hơn 11% vốn tại HQC.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX