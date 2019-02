Tin doanh nghiệp

GTA - CTCP Chế biến Gỗ Thuận An – Đã thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu tổng doanh thu 660,2 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế hơn 22,4 tỷ đồng.

HVH - CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC - Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/3/2019.

VGI - Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global - Lũy kế cả năm 2018, Viettel Global đạt 16.862 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 2.100 so với năm trước chủ yếu là do doanh thu kinh doanh thiết bị giảm từ gần 3.900 tỷ xuống 1.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của VGI là -145,6 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ trong kế hoạch của thị trường Myanmar trong năm đầu đi vào vận hành.

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long - HĐQT TLG đã thông qua việc phát hành 5 triệu cổ phần cho NWL Cayman Holdings Ltd với giá 85.000 đồng/cp. Như vậy, TLG dự kiến thu về 425 tỷ đồng sau phát hành đợt này.

HFT - CTCP Chứng khoán HFT - Đã thông qua việc lựa chọn Hanwha Investment and Securities Co., Ltd là đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

AST - CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco - Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Jalux Inc tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2019.

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Đã hoàn tất việc mua 3,7 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 29/1 đến 27/2 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với giá bình quân 27.000 đồng/cổ phiếu.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Ngày 13/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 14/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/6/2019.

CEO - CTCP Tập đoàn C.E.O – Đã thông qua HĐQT bổ nhiệm 2 nữ Phó tổng giám đốc cùng sinh năm 1979 là bà Phan Lê Mỹ Hạnh và bà Đỗ Phương Anh. Thời gian bổ nhiệm bà Mỹ Hạnh và Phương Anh giữ chức Phó tổng giám đốc từ ngày 25/2/2019 đến khi có quyết định khác.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Hòa Bình và đối tác đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục, chi tiết sẽ được báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên năm 2019 tổ chức vào tháng 4. Dự kiến, việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác ngoại sẽ hoàn tất trong quý II.

AAM - CTCP Thủy sản Mekong – Đã có thông báo gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về phương án khắc phục nguy cơ cổ phiếu AAM bị hủy niêm yết do vốn điều lệ xuống dưới 120 tỷ đồng. Theo đó, AAM dự kiến sẽ phát hành hơn 2,41 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30%, qua đó, nâng tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành lên hơn 123 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II/2019.

VKC - CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang - Đã mua được 721.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 01/2 đến 21/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

IDV - CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - Ngày 28/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức lần 4 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 29/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/4/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GEX - Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam - MB Capital đã chuyển khoản cho khách hàng ủy thác do thanh lý hợp đồng 14,8 triệu cổ phiếu. Đồng thời, quỹ này cũng mua lại 3,7 triệu cổ phiếu GEX tại ngày 20/2. Sau thay đổi, tỷ lệ sở hữu của quỹ tại GEX giảm từ 7,12% xuống 4,39%, tương đương 17,8 triệu cổ phiếu.

DNM - CTCP Y tế Danameco - Ông Võ Anh Đức, Phó tổng giám đốc đã mua vào hơn 981.000 cổ phiếu DNM, tỷ lệ 22,42%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 22/2 đến 25/2. Trước giao dịch, ông Đức chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DNM nào.

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Amersham Industries Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 200.000 cổ phiếu DQC trong ngày 20/2. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DQC xuống còn hơn 1,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,62%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CTCP Chứng khoán Liên Việt, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Huynh – Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 1,8 triệu cổ phiếu STB từ ngày 04/3 đến 02/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại STB lên 1,99 triệu cổ phiếu.

GEX - Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam - CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ, cổ đông đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu GEX sở hữu, tỷ lệ 0,3%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 04/3 đến 02/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VC3 - CTCP Xây dựng số 3 – Vinaconex 3 - Bà Nguyễn Lệ Hoa, vợ ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT đăng ký bán hơn 1,64 triệu cổ phiếu VC3 từ ngày 01/3 đến 29/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hoa đang nắm giữ hơn 1,73 triệu cổ phiếu VC3, tỷ lệ 6,1%.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/3 đến 29/3, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại DIG từ 15,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,14% lên 17,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,35%.