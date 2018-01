Liền kề thấp tầng La Casta hấp dẫn khách mua ở thực

Hút khách nhờ vị trí

Để thuận tiện cho việc di chuyển, sinh hoạt và học tập, người mua bao giờ cũng có xu hướng lựa chọn nơi an cư gần đường lớn, gần trung tâm. Với tầm tiền từ 4 – 8 tỉ đồng, thay vì lựa chọn sinh sống trong các ngôi nhà phố trong ngõ, người mua có xu hướng tìm đến các khu nhà thấp tầng trong các KĐT gần trung tâm. Bởi ở đó, cư dân không chỉ được sở hữu không gian của riêng mình mà còn được thụ hưởng các tiện ích đồng bộ, sẵn có trong một KĐT khép kín, an ninh, an toàn.

Tại khu vực Hà Đông, dự án nhà ở thấp tầng La Casta đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là các khách có nhu cầu mua ở thực. La Casta nằm ngay trên mặt đường lớn Lê Trọng Tấn, cách ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn chưa đầy 50m, tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương của quận Hà Đông với khu vực trung tâm.

So với các dự án khác, La Casta có lợi thế về vị trí, rất gần khu vực trung tâm của quận Hà Đông, ngay cạnh ga tàu điện trên cao, nhà chờ buýt nhanh BRT… thuận tiện cho việc di chuyển của cư dân tới các khu vực lân cận như Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm… Đặc biệt, sắp tới khi Hà Nội hạn chế phương tiện xe máy vào các quận nội thành, cư dân La Casta có thể dễ dàng di chuyển vào khu vực trung tâm bằng các phương tiện công cộng.

Không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ

Sở hữu công viên lõi gần 1ha ở trung tâm dự án, gần kề công viên văn hóa thể thao lớn nhất quận Hà Đông, La Casta là dự án tại Hà Đông gần kề 2 công viên lớn. Môi trường sống xanh, không gian yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với những ồn ào, náo nhiệt bên ngoài KĐT.

Một góc không gian tại La Casta.

Ở vị trí trung tâm của các dãy nhà liền kề thấp tầng là hệ thống tiện ích hiện đại: bể bơi ngoài trời, khu quảng trường, khu vui chơi ngoài trời, công viên... kiến tạo không gian sống đẳng cấp và tiện nghi.

Chị Hoa (Thanh Xuân) chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến dự án, mình đã rất thích. Văn Phú là khu vực dân trí cao, không khí rất trong lành, không gian yên tĩnh mà lại rất thuận tiện về giao thông, đi lại rất tiện nên cả nhà mình ai cũng ưng”.

Nếu như các dãy nhà thấp tầng gần đường lớn có thể kết hợp vừa để ở vừa kinh doanh thì các dãy nhà bên trong lại được thiết kế rộng thoáng với tầm nhìn đẹp hướng ra khu công viên và khu quảng trường.

Các dãy nhà thấp tầng được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển với mặt tiền rộng thoáng, cao từ 4 đến 5 tầng. Trong đó, phòng khách và phòng bếp được bố trí liên thông tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Các phòng chức năng đều có cửa sổ và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, ban công rộng thoáng, đảm bảo phòng nào cũng có tầm view đẹp. Tầng áp mái cũng được thiết kế tiện lợi, có thể bố trí làm phòng ngủ bổ sung hoặc sử dụng làm các không gian tiện ích khác như phòng thờ, phòng giặt… phù hợp với nhu cầu sử dụng không gian của các hộ gia đình.

Số lượng có hạn, giá “mềm”

Thông thường để sở hữu nhà liền kề trong KĐT khép kín, an ninh, an toàn tại vị trí các khu vực gần trung tâm khách sẽ phải bỏ ra từ 7 – 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, để sở hữu nhà liền kề 4, 5 tầng diện tích linh hoạt từ 72m2 đến 176 m2 trong KĐT được quy hoạch đồng bộ tại La Casta, người mua chỉ cần khoảng 4 đến 8 tỉ đồng. Mức giá này được xem là thấp hơn nhiều so với giá trị tiện ích mà cư dân được hưởng. Đặc biệt với số lượng có hạn chỉ còn hơn 60 căn cuối cùng, La Casta là dự án nhà ở thấp tầng hấp dẫn khách mua ở thực nhất khu vực Hà Đông.

Dự án gần kề 02 công viên lớn, không khí trong lành, thoáng mát rất có lợi cho sức khỏe, giảm stress, gia tăng khả năng sáng tạo và chất lượng môi trường sống, để cư dân luôn thấy thư giãn và thoải mái mỗi khi về nhà.