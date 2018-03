LienVietPostBank đang "khá hấp dẫn với nhà đầu tư chiến lược"

Phòng Phân Tích công ty chứng khoán VNDirect vừa có báo cáo về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - LPB).

Theo đó, báo cáo đưa ra những nhận định hết sức lạc quan đối với ngân hàng này.

Mức độ sử dụng vốn huy động còn thấp tạo dư địa cho tăng trưởng cho vay cao trong các năm tới. Báo cáo nhận xét, LPB đã duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong các năm qua vì ngân hàng đang mở rộng quy mô cho vay. Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) đạt 67,4% cuối năm 2017, thấp hơn nhiều so với mức trần 80%. Do đó, LPB có thể duy trì tỷ lệ tăng trưởng cho vay cao trong hai năm tới, trong khi tiếp tục chuẩn bị cho Basel II. Tỷ lệ LDR năm 2017 là 67,4%, thấp hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích là 73,7%, vì vậy phòng phân tích của VNDirect tăng dự báo tăng trưởng cho vay cho năm 2018 từ 18% lên 20% và từ 16% lên 18% cho năm 2019-2020.

NIM sẽ tiếp tục cải thiện do đẩy mạnh cho vay bán lẻ. LPB đang đẩy mạnh cho vay bán lẻ, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù như tín dụng hưu trí, cho vay cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang. LPB có thể tận dụng mạng lưới rộng lớn với 228 chi nhánh/phòng giao dịch và 1.321 phòng giao dịch bưu điện để mở rộng hoạt động tới các vùng sâu vùng xa. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho LPB chuyển đổi 185 phòng giao dịch (PGD) bưu điện thành PDG ngân hàng, cho phép LPB nâng cao chất lượng dịch vụ ở những khu vực này. Mạng lưới rộng lớn tạo ra cơ hội lớn để chiếm lĩnh phân khúc khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Các chuyên gia giảm dự báo chi phí dự phòng cho giai đoạn 2018-2020 do tốc độ dự phòng cho trái phiếu VAMC chậm hơn kỳ vọng. Mặc dù lợi nhuận trước dự phòng năm 2017 tăng trưởng tới 24%, LPB không tăng cường dự phòng và chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ (+4,4%) so với 2016. Hiện tại dự phòng cho trái phiếu VAMC chỉ bằng 43,6% lượng trái phiếu VAMC. Tốc độ dự phòng cho trái phiếu VAMC chậm hơn kỳ vọng của chúng tôi, do đó chúng tôi kéo dài thời gian dự phòng thêm 1 năm, vì vậy chi phí dự phòng cho năm 2018 đến 2020 giảm so với dự báo trước đây.

Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ là động lực tăng giá cho LPB. Các chuyên gia nhận xét, LPB hiện khóa room cho khối ngoại ở mức 5% để thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. "Chúng tôi cho rằng LPB khá hấp dẫn đối với nhà đầu tư chiến lược do có lợi thế về mạng lưới rộng lớn và chi phi vốn thấp, mà điều này rất có lợi trong việc đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ. Ngoài ra, LPB cũng có chất lượng tài sản tốt và định giá hiện tại vẫn thấp so với các ngân hàng khác" - báo cáo viết.

Riêng về cổ phiếu LPB, các chuyên gia nhận xét, LPB đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác mặc dù cơ bản tốt. LPB đang giao dịch ở mức P/B 1,1 lần và P/B 2018 là 0,9 lần, thấp hơn nhiều so với trung bình các ngân hàng khác là 2,4 lần và 2,2 lần.