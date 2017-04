(LIVE) ĐHĐCĐ HBC: Doanh thu quý 1 ước tính 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận 170 - 180 tỷ đồng

Đổi tên sau 30 năm hình thành và phát triển

Chiều ngày 26/4, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trình bày kết quả kinh doanh tại đại hội, HĐQT HBC cho biết trong năm 2016 Công ty đạt được kết quả kinh doanh khá hài lòng nhiều cổ đông, khi doanh thu đạt 10.767 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số 5.078 tỷ năm 2015, đồng thời tăng gần 50% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 6,7 lần, đạt 568 tỷ đồng, vượt hơn 2,3 lần so với chỉ tiêu ban đầu.

Với kết quả như vậy, HBC dự kiến sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 45%, tăng 3 lần so với mức 15% theo kế hoạch trước đó. Trong đó, 10% sẽ chi trả bằng tiền mặt và 35% chi trả thông qua phát hành cổ phiếu.

Tại đại hội, HĐQT đã trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 828 tỷ đồng, tương đương với mức tăng lần lượt 48,6% và 44,8% so với thực hiện trong năm 2016.

Đối với khối kinh doanh, HBC cam kết đảm bảo giá dự thầu công trình mới có lợi nhuận gộp trên 10%, tăng tỷ trọng các dự án tổng thầu và D&B (Design & Build). Trong đó, đấu thầu dự án D&B với tỷ lệ doanh thu hợp đồng trúng thầu từ 12-20% năm 2017. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty tham gia đấu thầu 7 dự án D&B.

Theo ông Lê Quốc Duy, Phó tổng giám đốc HBC, cho biết về cơ cấu lại hình sản phẩm, cao ốc văn phòng - trung tâm thương mại chiếm cao nhất với 48%; nhà ở 23%; y tế - văn hóa - giáo dục chiếm 11%; khách sạn - resort chiếm 14%; hạ tầng khu công nghiệp chỉ 1% và cơ cấu khác chiếm 3%. Tổng giá trị giao thầu cho HBC trong năm 2016 đạt 17.180 tỷ đồng, với 62 dự án và 87 gói thầu, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2015.

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HBC thông tin thêm rằng về nội dung "phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành", HĐQT HBC đã quyết định điều chỉnh thành "việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác".

Bên cạnh đó, Công ty này cũng trình cổ đông phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP), tăng so với 1.800.000 trong nghị quyết HĐQT trước đó. Cùng với đó, cổ đông cũng đã thông qua tờ trình về việc đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Dồn dập hợp đồng thầu nghìn tỷ ngay đầu năm 2017

Trong năm 2016, HBC đã trúng thầu nhiều hợp đồng tổng thầu và thầu chính thực hiện 19 dự án BĐS và hạ tầng giao thông quy mô khá lớn. Với lĩnh vực BĐS, dự án trung tâm thương mại Sai Gon Centre tại quận 1, TP.HCM đã được HBC bàn giao cho Kepple Land 6 tầng hầm và khu thương mại phức hợp đưa vào khai thác thương mại, cùng lúc đó bên trên khối thương mại vẫn triển khai thi công khối tháp và đã cất nóc.

Tại Đà Nẵng HBC đang triển khai thi công các công trình tiêu biểu như Khu nghỉ dưỡng Sheraton Danang Resort; Tổ hợp hotel và condotel Wyndham Soleit Da Nang; Tổ hợp khu nghỉ dưỡng Cocobay... Doanh nghiệp này cũng đang thi công xây dựng 6 trạm dừng nằm dọc theo tuyến xa lộ Hà Nội, bắt đầu tư cầu Sài Gòn (quận 2) đến Khu công nghệ cao TP.HCM (quận 9) và hạng mục tòa nhà văn phòng cùng các công trình phụ trợ thuộc dự án Depot Tham Lương (tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương)...

Trong những tháng đầu năm 2017, HBC cũng đã ký kết nhiều công trình lớn trên tại nhiều tỉnh thành lớn như TPHCM, Vĩnh Phúc, Phú Quốc. Chẳng hạn như HBC được giao làm tổng thầu Design & Build (D&B) dự án Đầu tư xây dựng sân Golf Đầm Vạc và Khu Biệt thự nhà vườn Mậu Lâm – Đầm Vạc (Times Garden Vĩnh Yên) tại tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư với tổng giá trị hợp đồng này là 2.066 tỷ đồng.

Mới đây nhất thì HBC được Công CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) giao tổng thầu D&B dự án Chung cư cao cấp Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM có quy mô 900 căn với tổng giá trị hợp đồng gần 1,000 tỷ đồng.

Trước đó, HBC cũng đã trúng thầu dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại (Hanoi Aqua Central) do Công ty CP Tháp nước Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo đó, Hòa Bình là nhà thầu chính thi công kết cấu phần thân và xây tô với giá trị hợp đồng khoảng 320 tỷ đồng. Dự án có quy mô 1 khối nhà cao 21 tầng cao và 3 tầng hầm. Dự kiến hoàn thành gói thầu trong 12 tháng.

Ngoài ra, một dự án có giá trị lớn 1.650 tỷ đồng cũng được HBC thực hiện nữa là Khách sạn Sheraton Hạ Long Bay. Tổng giá trị hợp đồng các công trình đang thi công tính đến hết quý 3/2017 là 39.606 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2016 là 14.769 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong 3 quý còn lại của năm nay là 12.500 tỷ đồng.

"Đây là lý do vì sao HBC chúng tôi rất tự tin sẽ đạt đươc các chỉ tiêu kinh doanh trong năm đã đặt ra. 2017 là thời điểm chúng tôi sẽ thực hiện mạnh mẽ chiến lược quốc tế hóa Hòa Bình", ông Hải nói thêm.

Cổ đông: Trong 3 năm tới chúng ta có khả năng vượt mặt Coteccons về mặt doanh thu và lợi nhuận không? Có hay không chuyện HĐQT cấu kết với các cổ đông làm giá cổ phiếu hay không?

Ông Lê Viết Hải: Vấn đề này chúng tôi không thể có một câu trả lời khẳng định được, nhưng HBC vẫn đang trên đường đua với các đối thủ cảnh tranh. Khả năng vượt mặt các đối thủ từ các chiến lược lợi thế của mình là hoàn toàn được nhưng 3 năm tới có thành hay không thì tôi không thể khẳng định chắc chắn.

HBC xác định sẽ phát triển ra thị trường quốc tế dựa trên lợi thế của mình là xây dựng dân dụng, công trình dân dụng. HBC sẽ xây dựng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực nhà ở, với một quy mô khá lớn trong một tương lai không xa lắm bởi chúng ta cần có những bước thăm dó từng thị trường các nước trong khu vực. Được như vậy thì doanh thu và lợi nhuận của HBC sẽ chắc chắn vượt qua các đối thủ lớn hiện nay trong nước.

Tôi nghĩ có một số doanh nghiệp có chuyện cấu kết cướp tiền của cổ đông bằng việc thao túng giá cổ phiếu, nhưng những công ty này sẽ khó sống sót lâu trên thị trường khi làm những việc vô đạo đức như vậy. HBC không bao giờ cho phép mình làm như vậy để cổ đông quay lưng với mình.

Cổ đông: Công ty làm thế nào để đáp ứng được và đủ năng lực thi công cho tất cả các công trình lớn HBC đã trúng thầu? Dự kiến giá trị hợp đồng thầu trong năm 2017 là bao nhiêu, thu về bao nhiêu lượng tiền mặt trong trường hợp thị trường BĐS phát triển ổn định.

Ông Lê Viết Hải: Càng ngày càng có nhiều khách hàng đưa ra những yêu cầu, tiêu chuẩn rất cao do vậy ban điều hành luôn đau đáu về vấn đề này. Trong năm 2016 HBC đạt doanh thu tăng gấp đôi so với năm trước đó, do chúng tôi giải quyết tốt nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển. Đặc biệt trên mọi công trình không để xảy ra bất kỳ một rủi ro về an toàn lao động nào, làm hài lòng các khách hàng. Như vậy, HBC có khả năng nâng doanh thu lên 50%, 100% mà không để xảy ra bất kỳ vấn đề gì trong thời gian tới.

Ông Lê Viết Hải: HĐQT chỉ đưa ra đề nghị phát hành 35 triệu cổ phiếu tại đại hội này để có những thuận lợi, tìm kiếm những cổ đông chiến lược làm việc với HBC sẵn sàng cho các chiến lược mới. Nếu có phát hành thì cở đông mới chỉ chiếm khoảng 21%, độ pha loãng khoảng 27% chứ không phải 35% như nhiều thông tin cổ đông hoang mang. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ thực hiện khi có điều kiện thích hợp bởi đây chưa phải là thời điểm cấp bách để làm việc này. Ban lãnh đạo tính trình cổ đông kế hoạch này nhưng cuối cùng phải hủy bỏ do xét thấy tình hình tài chính của công ty không phải thiếu hụt.

Cổ đông: Tại sao cổ tức chia cho cổ đông năm 2016 là 45% nhưng đến năm 2015 lại giảm sâu chỉ còn 15% trong khi lợi nhuận và doanh thu đề ra khá cao?

Ông Lê Viết Hải: Doanh thu trong 3 năm qua của HBC đã tăng gấp 4 lần trong khi chúng ta không phát hành cổ phiếu tăng vốn. Nếu như chúng ta chia cổ tức với tỷ lệ cao thì việc đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ gây mất cân đối các chỉ tiêu tài chính, do vậy HĐQT đưa ra tỷ lệ chia cổ tức tương đối thấp so với mức tăng doanh thu và lợi nhuận năm nay nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định năm sau. Dự báo với tình hình này thì doanh thu năm 2017 sẽ vào khoảng 20.000 tỷ đồng, đảm bảo vốn để phát triển.

HĐQT: Việc chia cổ tức 15% còn phụ thuộc vào khả năng thu nợ, thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu vào cuối năm nay như thế nào nhưng vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích cho mọi cổ đông.

Cổ đông: Cho biết doanh thu và lợi nhuận quý 1/2017?

Ông Lê Quốc Duy: Trong năm nay sẽ bàn giao 3 dự án cho khách hàng, trong năm 2018 sẽ đầu tư phát triển tiếp 3 dự án liên kết với các nhà đầu tư Nhật Bản. Do vậy, doanh thu và lợi nhuận sẽ nhận về vào năm 2019.

HĐQT: Doanh thu trong quý 1/2017 tạm tính đến thời điểm này hơn 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 170-180 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng năm 2017 mà HĐQT đề ra là dựa trên 1 phần hợp đồng đã ký từ năm 2016 về trước, với 11.000 tỷ đồng. Như vậy HBC còn phải tạo ra doanh thu 5.000 tỷ đồng thì mới hoàn thành kế hoạch. Và để thực hiện được điều này HBC phải ký được hợp đồng giá trị 20,000 tỷ đồng (tính đến tháng 4 thì giá trị hợp đồng đã ký 7.700 tỷ đồng).

Cổ đông: HBC đang có sức cạnh tranh ở mức giá thấp? Chúng ta liệu có thành lập công ty con để nâng cao giá trị thi công?

Ông Lê Quốc Duy: HBC bắt buộc đạt lợi nhuận gộp cho các công trình đang thi công trong năm 2017 từ 10% trở lên, như vậy khá hợp lý chứ không thấp so với toàn thị trường. Để thị công các công trình có giá trị nghìn tỷ HBC có nguồn nhân lực đủ và chất lượng để thi công, do vậy sẽ không thành lập thêm công ty để phát triển trong lĩnh vực xây dựng.

Cổ đông: Công ty có kế hoạch gì để giảm các khoản phải thu chiếm đến 97% tổng nợ? Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016?

HĐQT: Chúng tôi thời gian qua chưa thu hồi nợ rốt ráo, làm cho tổng nợ phải thu ngày càng tăng. Tuy nhiên, do chúng ta ký hợp đồng thầu với nhiều nhà đầu tư lớn nên họ đã ứng trước cho nhà thầu một số tiền tương ứng nên vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. HBC hiện nay có nợ khó đòi khá thấp.

Kế hoạch chi trả cổ tức sẽ được thực hiện khoảng 45 ngày từ sau đại hội cổ đông.

Cổ đông: Kế hoạch khi nào nới room và bao nhiêu?

Ông Lê Viết Hải: Trong thời điểm hiện nay chúng ta không cần thiết nới room cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu thời gian tới tỷ lệ chiếm giữ nước ngoài tăng lên tại HBC thì chúng ta sẽ tiếp tục phát hành.

