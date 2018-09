Lộ diện kế hoạch hợp tác tấn công thị trường cuối năm của loạt đại gia bất động sản

Con số ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong 8 tháng đầu năm thị trường BĐS khá trầm lắng so với vài năm trước. Tuy nhiên, giới phân tích và chuyên gia nhận định trong 4 tháng cuối năm, thị trường địa ốc được dự báo tươi sáng khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường đang có xu hướng hợp tác với nhau, đặc biệt là xu hướng bắt tay với các doanh nghiệp nước ngoài.

Mới đây nhất, có thể kể đến sự kiện Tập đoàn Nam Long vừa công bố hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược Nishi Nippon Railroad, TBS Group và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp để phát triển giai đoạn một của khu đô thị Waterpoint, Long An, một siêu dự án có quy mô lên đến 355 ha. Cụ thể, tỷ lệ góp vốn dự kiến tương ứng 50-35-10% và 5% để cùng thực hiện giai đoạn đầu tiên của khu đô thị với tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons cũng đã kí kết biên bản MOU với một đơn vị Thái Lan là A ASSET Co., Ltd – công ty con của Tập đoàn PPSN Co., Ltd. Theo đó, PPSN sẽ hợp tác cùng Bcons trong hoạt động phát triển các dự án BĐS do Bcons làm chủ đầu tư tại thị trường Việt Nam, trong đó đầu tiên là dự án Bcons Suối Tiên tại Bình Dương.

Ở lĩnh vực phân phối, mới đây Tập đoàn Novaland và MLAND Vietnam cũng vừa ký bản hợp đồng hợp tác, theo đó MLAND sẽ là đơn vị phân phối chính thức một số dự án của Novaland tại thị trường Miền Bắc, trong đó dự án đầu tiên là Khu căn hộ và trung tâm thương mại The Grand Manhattan (Quận 1, TPHCM).

Các doanh nghiệp đang tăng cường hợp tác để mở rộng quy mô phát triển.

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối các dự án trong nước, mới đây Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam và Công ty Emperor Key (Hồng Kông) đã ký biên bản hợp tác chiến lược. Theo đó, Emperor Key trở thành đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản mang thương hiệu Gamuda Land Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Với thỏa thuận này, Emperor Key sẽ giữ vai trò tư vấn phát triển sản phẩm, quản lý triển khai bán hàng và chiến lược marketing và truyền thông cho các dự án bất động sản mang thương hiệu Gamuda Land Việt Nam tại thị trường châu Á như Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc), Nhật Bản và Thái Lan.

Được biết, dự án đầu tiên sẽ được Emperor Key giới thiệu ra thị trường nước ngoài là Gamuda City, đây là một trong những khu đô thị quy mô bậc nhất tại quận Hoàng Mai -Hà Nội khi trải rộng trên khuôn viên 500 ha. Toàn bộ dự án Gamuda City được bao bọc bởi Công viên Yên Sở quy mô lên đến 320ha. Được biết, khu đô thị này bắt đầu xây dựng tại Hà Nội từ năm 2008.

Ngoài những thương vụ hợp tác mới kể trên, thị trường bất động sản cũng đang chứng kiến nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn hiện đang kêu gọi vốn đầu tư để mở rộng quy mô. Cụ thể, NLG đang thúc đẩy huy động vốn bằng cả phát hành cổ phiếu lẫn trái phiếu với tổng mức huy động lên tới 1.060 tỷ đồng. Novaland cũng đã và đang triển khai những đợt huy động 310 triệu USD qua kênh phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trên thế giới. Tập đoàn Hà Đô (HDG) dự tính tăng vốn bằng cách phát hành 18,9 triệu cổ phần.

Đánh giá về việc các doanh nghiệp BĐS hợp tác sôi động trong thời gian vừa qua, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) cho biết đây là một tín hiệu tốt chứng tỏ các doanh nghiệp BĐS đang rất lạc quan với thị trường BĐS những tháng cuối năm.

Cũng theo ông Châu, việc doanh nghiệp tăng cường hợp tác, huy động vốn chứng tỏ các nhà phát triển dự án giảm dần việc lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Thay vì dùng phần lớn đòn bẩy tài chính để làm dự án, các doanh nghiệp đang tìm cách tăng vốn chủ sở hữu; chuyển đổi thành công ty cổ phần để có điều kiện gọi vốn ngoài xã hội; niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; lựa chọn đối tác là các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài có uy tín và năng lực tài chính để hợp tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án.