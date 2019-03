Lộ diện khu biệt thự “Beverly Hills” của Hà Nội, thu hút khách nước ngoài

Đó không phải là viễn cảnh xa xôi, chỉ đầu năm tới, cuộc sống trong mơ ấy sẽ hiện hữu ngay tại The Mansions – khu biệt thự, nhà vườn liền kề cao cấp nhất thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi.

The Mansions – điểm đến thu hút khách nước ngoài

Dành cả buổi sáng để thăm quan nhà mẫu dự án The Mansions và khám phá khuôn viên khu đô thị ParkCity Hanoi, cặp vợ chồng chuyên gia nước ngoài người Mỹ, Jame và Anna, đã cảm thấy say mê với cuộc sống tương lai tại đây. James chia sẻ: “Tôi rất thích không gian trong lành, thiết kế đón ánh sáng tự nhiên của The Mansions. Tính tách biệt so với phố thị ồn ào, ô nhiễm làm tôi nghĩ tới khu nhà giàu Beverly Hills tại Los Angeles ở quê hương. Sự hiện diện của The Mansions khẳng định Hà Nội đang dần định hình những khu vực sống đẳng cấp dành riêng cho giới tinh hoa.”

Cũng giống như Jame – Anna, vợ chồng Chul và Myeong quốc tịch Hàn Quốc chia sẻ: “The Mansions lý tưởng hơn cả khu vực Trung Hòa – Nhân Chính tôi đang sinh sống vì nằm trong một hệ sinh thái tích hợp đầy đủ các dịch vụ tiện ích, đặc biệt là yếu tố môi trường sạch, an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.”

Họ là hai trong số hàng trăm khách nước ngoài đến thăm quan dự án từ đầu năm 2019 đến nay. Tất cả đều bày tỏ sự thích thú đặc biệt với dự án. Rất nhiều khách nước ngoài đã đặt mua The Mansions ngay sau khi thăm nhà mẫu, đến từ: Anh, Mỹ, Ý, Hàn Quốc, Hong Kong, Israel; đa phần là các doanh nhân, giám đốc doanh nghiệp hoặc đại diện các tập đoàn toàn cầu có văn phòng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Lý giải cho sức hút đặc biệt của The Mansions, Ông Lê Quốc Huân, Giám đốc thương mại dự án ParkCity Hanoi chia sẻ: “Chúng tôi nhận ra sự gia tăng mạnh mẽ của giới thượng lưu tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Họ cần tìm kiếm một cộng đồng để thuộc về, nơi cũng có những con người cùng đẳng cấp về tư duy, văn hóa, thu nhập và cách ứng xử trong cuộc sống. Tại ParkCity Hanoi, chúng tôi xây dựng một không gian sống đẳng cấp đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của giới thượng lưu, xây dựng cộng đồng thịnh vượng gồm những doanh nhân, chuyên gia cao cấp,…”

Đặc biệt, The Mansions càng dần phổ biến với giới thượng lưu vì những đặc điểm đặc biệt. ParkCity Hanoi sở hữu quỹ đất rộng gồm 77,4 ha, “hào phóng” dành riêng 5,16 ha cho nội khu The Mansions nhưng chỉ xây dựng đúng 146 căn biệt thự liền kề - một con số rất hữu hạn so với nhu cầu quá lớn của thị trường. Con số 146 nằm trong chủ đích của chủ đầu tư quốc tế Malaysia, không phát sinh thêm nhằm đảm bảo mật độ xây dựng thấp 28 căn/ ha, tỷ trọng không gian xây dựng và không gian thiên nhiên tương ứng là 20% và 80%.

The Mansions mang lại cho cư dân cuộc sống như nghỉ dưỡng ở resort ngay trong ngôi nhà của mình.

Cũng theo Ông Lê Quốc Huân, nhóm khách hàng thượng lưu là những người sẵn sàng lùi xa đô thị sầm uất để tìm về nơi yên bình, thư thái và không khí trong lành. Sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng được cụ thể hoá trong từng chi tiết thiết kế của các căn biệt thự nhà vườn liền kề The Mansions. Lối kiến trúc thông tầng thông minh tạo cảm giác khoáng đạt, tối ưu hoá không gian đón nắng và thoáng gió trong nhà, đồng thời gia tăng tính kết nối giữa các thế hệ trong gia đình. Sự riêng tư và an toàn đặc biệt được đảm bảo với hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt và các camera giám sát gắn quanh tường… Các hoạt động cộng đồng cũng được đề cao để cư dân đa quốc gia tại ParkCity Hanoi thuận tiện kết nối và giao lưu.

Được biết, ngay trong tháng 08 năm nay, trường quốc tế liên cấp của ParkCity Hanoi sẽ khai giảng khoá đầu tiên và shopping mall trong khu cũng sẽ được khai trương vào cuối năm 2019, đánh dấu sự hoàn thiện của khu đô thị sinh thái phức hợp cao cấp và lớn nhất tại khu vực phía Tây Nam thủ đô.

Hướng tới nhà đầu tư theo xu hướng mới

Từ khi Luật Nhà ở cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường bất động sản liên tục gia tăng, đặc biệt với các dự án phức hợp đạt tiêu chuẩn sống tương đương các nước phát triển.

Savills nhận định: đầu tư vào bất động sản cao cấp tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn người nước ngoài khi đang được hưởng rất nhiều lợi thế như: giá bất động sản hạng sang tại Việt Nam cạnh tranh với khu vực, chi phí thuế thấp, khả năng tăng giá của bất động sản ở các thành phố trung tâm lớn, tỉ suất sinh lời từ cho thuê cao,… Bên cạnh đó, hoạt động cho thuê căn hộ những năm trở lại đây vô cùng sôi động.

Hiện nay, nhà đầu tư cho thuê nước ngoài có xu hướng chọn mua bất động sản cao cấp biệt thự liền kề thay vì chung cư như trước đây. Đặc biệt, khách hàng cho thuê mà họ hướng đến không chỉ là khách nước ngoài mà ngay cả người Việt Nam có nhu cầu. Tư duy này mới nghe có vẻ “ngược” nhưng hoàn toàn có cơ sở. Theo hãng nghiên cứu Wealth-X cho thấy số lượng tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam tăng nhanh thứ 3 thế giới, đạt tốc độ 12,7%/năm.

Cũng theo CBRE, Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế nhận định là một trong những thị trường mới nổi có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất toàn cầu. Nhận định này xuất phát từ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt nam trong những năm gần đây và hiện tượng tầng lớp trung thượng lưu đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngoại đã quen với tiêu chuẩn sống ở các nước phát triển nên khi đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam có những đòi hỏi rất khắt khe.

Ngoài những yêu cầu về vị trí, chất lượng, dịch vụ tiện nghi và nội thất sang trọng thì các nhà đầu tư còn lưu ý về mặt hạ tầng, nội ngoại khu và đặc biệt là giá cả so với các nước khác trong khu vực. Ngoài ra, khách hàng ngoại thường ưu tiên chọn những chủ đầu tư uy tín, có tầm để an tâm mua bất động sản tại Việt Nam.

Với nhiều ưu thế vượt trội, The Mansions - khu biệt thự, nhà vườn liền kề cao cấp nhất thuộc khu đô thị ParkCity đang đầy sức hấp dẫn của thị trường bất động sản cao cấp tại Hà Nội. Được biết, trong tháng 3 này, The Mansions đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính ưu đãi. Đặc biệt, từ nay đến hết 31/03/2019, khách hàng có cơ hội trúng xe Mercedes khi mua những căn cuối cùng của phân khu này.