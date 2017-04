Lộ diện loạt nhân sự đến từ Vietcombank và Him Lam ứng cử vào HĐQT, BKS Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Theo đó, các ứng viên vào HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca

2. Ông Kiều Hữu Dũng - chủ tịch Sacombank

3. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch Sacombank

4. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Sacombank

5. Ông Nguyễn Văn Cựu - thành viên HĐQT độc lập

6. Ông Phạm Văn Phong - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đăk Lăk

7. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - ứng viên thành viên HĐQT độc lập - Tổng giám đốc công ty chứng khoán Liên Việt

Như vậy trong danh sách các ứng viên HĐQT lần này có tên ông Nguyễn Đức Hưởng khá quen thuộc. Ông Hưởng nguyên là phó chủ tịch thường trực HĐQT LienVietPostBank và vừa từ nhiệm ở ngân hàng này ngày 24/4 vừa qua.

Những cái tên quen thuộc với SouthernBank và Sacombank như bà Dương Hoàng Quỳnh Như – thành viên HĐQT; ông Phan Huy Khang, phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Nguyễn Gia Định; Nguyễn Thị Lệ An không còn xuất hiện.

Còn trong Ban kiểm soát, hai cái tên mới xuất hiện là ông Trần Minh Triết cũng thay cho ông Nguyễn Vạn Lý trong nhiệm kỳ cũ.

Các ứng viên vào BKS gồm:

1.Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó BKS Sacombank

2. Ông Lê Văn Tòng- Thành viên BKS

3. Ông Hà Tôn Trung Hạnh - Phó Tổng giám đốc Sacombank

4. Ông Trần Minh Triết - Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Bình Tây

Và đáng chú ý, ngoài 2 thành viên là ông Phạm Văn Phong và ông Trần Minh Triết đến từ Vietcombank ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới thì còn có 2 cái tên là ông Nguyễn Đức Hưởng, phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca và bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Tổng giám đốc công ty chứng khoán Liên Việt (LVS).

Hiệp hội Mắc ca do Him Lam sáng lập và hiện ông chủ tịch của Him Lam là người kiêm chủ tịch Hiệp hội Mắc ca, cũng là chủ tịch LienVietPostBank - ông Dương Công Minh.

Ông Nguyễn Đức Hưởng nguyên là phó chủ tịch thường trực HĐQT của LienVietPostBank vừa thôi nhiệm ngày 24/4, hiện vẫn là cố vấn cấp cao của ngân hàng.

Còn công ty chứng khoán Liên Việt là công ty của Him Lam, hiện ông Dương Công Minh là chủ tịch công ty này còn bà Hồng là Tổng giám đốc.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ