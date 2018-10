Lộ diện thêm doanh nghiệp BĐS mới nổi sau hàng loạt thương vụ M&A dự án

Chỉ trong vòng hơn một năm, sau hàng loạt thương vụ "thâu tóm" các dự án bất động sản từ Nam tới Bắc, từ một doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực hóa dầu Landmark Holding (được thành lập ngày 24/5/2012, hiện có vốn điều lệ 233 tỷ đồng) đã trở thành một trong những tên tuổi mới nổi trong ngành bất động sản.

Thương vụ tốn nhiều giấy bút nhất trong làng bất động sản phải kể đến việc Landmark Holding hồi sinh Dự án Manhattan Tower (trước đó là Thành An Tower) sau 10 năm "đắp chiếu". Được biết, Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 – Bộ Quốc Phòng) làm chủ đầu tư được cấp đất từ năm 2009 tại vị trí "vàng" 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Dự án này thuộc diện bị UBND quận Thanh Xuân dự kiến thu hồi do chậm tiến độ nhiều năm.



Những tưởng dự án "ngủ quên" chỉ nằm trên giấy nhưng đến ngày 6/12/2017, Công ty cổ phần Landmark Holding đã thổi luồng gió mới hồi sinh vào dự án này khi ký hợp đồng thi công xây dựng và chính thức trở thành tổng thầu của dự án. Không chỉ hồi sinh Manhattan Tower, Landmark Holding tiếp tục ký hợp đồng nguyên tắc mua toàn bộ căn hộ của dự án và trở thành đơn vị phân phối trực tiếp Manhattan Tower.

Với sự tham gia của Landmark Holding, Manhattan Tower đã được hồi sinh. Toàn bộ nghĩa vụ thuế, tiền nộp chậm đã được thanh toán với cơ quan thuế và tiến độ thi công thay đổi từng ngày. Manhattan Tower – từ một dự án tai tiếng vì đình trệ đang dần hoàn thiện. Đến ngày 1/10 dự án đã được triển khai đến tầng 15 Block A và tầng 16 Block B.

Tại Hà Nội, ngoài Manhattan Tower Landmark Holding cũng đang nắm giữ nhiều bất động sản giá trị khác. Có thể kể đến 5 căn Biệt thự nhà vườn tại Dự án Imperia Garden - 203 Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội với tổng giá trị lên đến hơn 88 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong năm 2019, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn thời điểm để chuyển nhượng 5 căn biệt thự của dự án Imperia Gaden.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, Landmark Holding cũng đang trong quá trình thương thảo, đàm phán với các đối tác để ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc trở thành đối tác phân phối cho hàng loạt dự án tại Hà Nội như Dự án Lĩnh Nam (Hà Nội), một dự án khác trên đường Trần Phú (Hà Đông), dự án trên trục Lê Văn Lương (Hà Đông)... Hầu hết các dự án này đều là dự án cũ được mua lại thông qua hình thức M&A.

Không chỉ đẩy mạnh quy mô tại thi trường miền Bắc, Landmark Holding cũng đang mở rộng quy mô bằng hình thức M&A dự án BĐS tại khu vực phía Nam. Hiện nay, công ty vừa mua lại các lô đất số 41-43-45-47-49 An Phú, Phường An Phú, Quận 2. Dự kiến, đầu năm 2019 Công ty dự định phá dỡ toàn bộ công trình trên đất, xây dựng tổ hợp chung cư – trung tâm thương mại cao 22 tầng (gồm 4 tầng hầm và 18 tầng căn hộ chung cư, văn phòng), tổng số căn hộ dự kiến 180 căn.

Bên cạnh đó, Landmark Holding hiện cũng đang sở hữu khu đất vàng tại số 9 Mạc Đĩnh Chi tại Quận 1, TPHCM. Khu đất này vốn là khoản nợ thế chấp bằng đất tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 8 diện tích 1.317,3m2 tại Số 09, Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đứng tên ông Hoàng Như Luận trị giá 324 tỷ đồng và Landmark Holding đã mua lại toàn bộ khoản nợ này từ VAMC.

Được biết, Landmark Holding sẽ triển khai xây dựng dự án trên khu đất vàng trên từ quý 1/2019. Đây sẽ là dự án tổ hợp văn phòng – khách sạn với tổng mức vốn đầu tư 1.540 tỷ đồng. Tòa nhà dự kiến xây dựng 19 tầng (trong đó có 4 tầng hầm, 15 tầng dùng làm văn phòng và khách sạn). Thời gian xây dựng dự kiến 24 tháng.

Không những vậy, Landmark Holding cũng đang trong quá trình thương thảo, đàm phán với các đối tác để ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc trở thành đối tác phân phối cho một số dự án như Dự án Nguyễn Biểu (TP. Hồ Chí Minh)....



Có thể nói với việc M&A hàng loạt dự án, Landmark Holding đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản. Được biết, theo kế hoạch trong 5 năm tới Landmark Holding sẽ tập trung 80% nguồn lực để hợp tác phát triển dự án và 20% là đầu tư. Các năm tiếp theo sẽ tăng tỷ lệ đầu tư lên 80%. Hoạt động kinh doanh bất động sản được kỳ vọng sẽ trở thành mảng kinh doanh chủ lực của Landmark Holding những năm tiếp theo.

Ngoài việc định hướng chiến lược phát triển theo hình thức M&A thì Landmark Holding cũng chú trọng mở rộng, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển với các nhà đầu tư trong, ngoài nước có kinh nghiệm trong ngành. Việc này sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng tài chính hợp lý, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh.