Lỡ lời nên Tân Hoàng Minh trót thắng, giấc mơ “đất vàng” giữa Sài Gòn của Trung Nam Group bất thành

Điều này đồng nghĩa với việc Trung Nam Group không còn cơ hội sở hữu khu đất vàng 23 Lê Duẩn (Quận 1) nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Bởi đây là một trong hàng loạt ô đất vàng mà tập đoàn này đã kiến nghị UBND Thành phố HCM hoán đổi cho dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” theo hình thức BT.

Nói như vậy, bởi tháng 7 vừa qua Trung Nam Group đã đề xuất với ban, ngành Tp.HCM bổ sung vào danh sách quỹ đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT dự án “chống ngập” mà công ty này làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Trong số hàng loạt các lô đất vàng mà Trung Nam đề xuất như 8.450m2 đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9; 308 Võ Văn Kiệt, Cô Giang (Quận 1); 420 Nơ Trang Long, 193 Võ Thị Sáu (Quận 3); 164 Đồng Khởi (Quận 1)…đáng chú ý có khu đất 23 Lê Duẩn (Quận 1).

Khu đất vàng 23 Lê Duẩn (Quận 1) có diện tích 3.000m2 nằm 2 mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, có vị trí rất đắc địa giữa trung tâm Quận 1, Tp.HCM nên được rất nhiều đại gia BĐS nhòm ngó, muốn sở hữu để phát triển tổ hợp BĐS cao cấp bậc nhất đất Sài thành.

Câu chuyện thú vị ở khu đất vàng này, đó là không chỉ có Trung Nam Group muốn sở hữu lô đất để phát triển dự án BĐS cho mình, mà trước đó 1 năm Tân Hoàng Minh đã rất “chịu chơi” khi đấu giá đến cùng với 12 đối thủ “nặng ký” khác để là người trúng giá cao nhất, với số tiền 1.430 tỷ đồng, trở thành chủ nhân lô đất.

Trong cuộc đấu giá đó, bên cạnh Tân Hoàng Minh còn có nhiều đại gia tiếng tăm khác như Trường Hải, ông Jonathan Hạnh Nguyễn,...Sau khi các đối thủ bỏ giá tới 745 tỷ đồng, cao hơn 33% giá khởi điểm thì chỉ còn lại 6 đối thủ tham gia.

Lô đất ngày càng “nóng” khi được đẩy lên trên 1000 tỷ đồng. Và cuối cùng, Tân Hoàng Minh đã thắng trong cuộc đấu giá này khi bỏ giá cao hơn 2 tỷ đồng so với mức giá của đấu thủ về nhì là Công ty Đại An và cao hơn 8 tỷ đồng và 15 tỷ đồng so với mức bỏ giá của Trường Hải và ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Giá thắng cuộc cũng cao hơn 2,6 lần so với giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm trúng giá Tân Hoàng Minh vẫn chỉ đóng 83 tỷ đồng tiền cọc mà không chịu nộp khoản 1.430 tỷ đồng tiền mua đất, trong khi quy định là sau 180 ngày đơn vị trúng giá phải nộp tiền vào kho bạc.

Biết mình đã “bỏ giá hớ” để quyết lấy khu đất vàng 23 Lê Duẩn, tháng 10/2015, tập đoàn này đã có ý định từ chối chi trả số tiền kỷ lục trên, và gửi đơn đề nghị UBND TP.HCM xem xét hủy kết quả đấu giá này với lý do phương án đấu giá có sai phạm về bước giá.

Câu chuyện về sở hữu khu đất đắc địa này càng trở nên thú vị khi có sự tham gia của Trung Nam Group. Thế nhưng, lô đất về tay ai thực sự chỉ ngã ngũ khi mới đây UBND Tp.HCM ra “tối hậu thư” cho Tân Hoàng Minh nếu không nộp hết số tiền trúng đấu giá, thành phố sẽ hủy kết quả để tổ chức đấu giá lại.

Đúng vào “phút chót”, Tân Hoàng Minh cho biết đã hoàn tất thủ tục nộp số tiền 1.430 tỷ đồng theo Quyết định 3877-QĐ-UBND để chính thức trở thành chủ sở hữu mảnh đất vàng tại 23 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 29/12/2016 (trước hạn chót chỉ 1 ngày), chính thức sở hữu khu đất này. Điều đó thể hiện mong muốn quyết lấy bằng được khu đất này của Tân Hoàng Minh dù biết mình bị “hớ”.

Nói về việc đấu giá lô đất này, trả lời trên báo Vietnamnet, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh chia sẻ rằng, ông rất vui khi sở hữu lô đất nhưng đó là cuộc đấu giá thất bại. Ông đã lỡ lời và trong bối cảnh các đại gia ngồi với nhau, ai cũng có chút bốc đồng…nên trót thắng.

Gia Bảo

Theo Trí thức trẻ