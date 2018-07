Lo ngại Mandarin Garden 2 bị chậm bàn giao khiến lợi nhuận có thể giảm 200 tỷ đồng, HSC hạ dự báo triển vọng giá cổ phiếu HPG

Báo cáo nhận định thị trường và đánh giá cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát vừa được chứng khoán HSC công bố hôm qua. Trong bản tin này, dù vẫn khuyến nghị nhà đầu tư mua vào cổ phiếu nhưng HSC cũng nêu ra đến 4 thách thức ngắn hạn cho Hoà Phát.



Theo ước tính của HSC, lợi nhuận 6 tháng của HPG dự kiến tăng 28,75% so với cùng kỳ và nhờ đó, triển vọng dài hạn của công ty chứng khoán này vào HPG vẫn giữ nguyên nhưng công ty điều chỉnh giảm dự báo. HSC cho rằng, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Hoà Phát có thể đạt đến 27.140 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) nhờ giá bán bình quân tăng mạnh cộng với sản lượng tiêu thụ tăng khá. HSC cũng ước tính LNST 6 tháng đầu năm đảh 4.473 tỷ đồng, tăng 28,75% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.

Theo ước tính này của HSC, Tập đoàn Hoà Phát đã hoàn thành gần nửa kế hoạch doanh thu và 55,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018 sau 6 tháng.

Tuy đưa ra những tín hiệu kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khá tốt nhưng HSC cũng công bố điều chỉnh giảm giá trị hợp lý của cổ phiếu HPG từ 51.400đ (tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 12 lần) trước đây xuống còn 45.370đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 11 lần. Lý do HSC đưa ra là do mặt bằng định giá trong khu vực đã giảm và HSC cũng điều chỉnh giảm nhẹ dự báo cho KQKD năm 2018 với LNST tăng trưởng 15,2%. Theo HSC, việc điều chỉnh giảm dự báo vì lo ngại Mandarin Garden 2 sẽ hạch toán chậm do dự án hiện đang được kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời triển vọng của mảng thép cũng kém tích cực hơn một chút do giá bán bình quân giảm gần đây trong khi sản lượng cũng giảm. Tuy nhiên những biến động này không lớn và triển vọng nói chung vẫn tích cực vì nhà máy hiện tại của HPG đã hoạt động hết công suất và nhà máy mới sẽ sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào doanh thu 6 tháng cuối năm và năm sau.

HSC cũng nhận định, lo ngại bất đồng thương mại có thể ảnh hưởng đến HPG là không có cơ sở vì tỷ trọng xuất khẩu của HPG thấp và thuế nhập khẩu ở thị trường Việt Nam vẫn bảo hộ thị trường nội địa.

HSC khẳng định vị thế đứng đầu ở sản phẩm thép dài của HPG là không thể chối cãi. Tuy vậy, công ty gặp một số thách thức ngắn hạn như sau:

- Trong tháng 6 năm nay, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng giảm xuống chỉ còn 148.822 tấn (giảm 11,4% so với cùng kỳ và giảm 34,92% so với tháng liền trước). Theo HSC, có 3 nguyên nhân ở đây là: (1) nhân tố mùa vụ: tháng 6 thường là tháng mưa nhiều nhất trong năm và trong các năm trước đây sản lượng của tháng 6 cũng đã giảm mạnh so với tháng liền trước, (2) sau một tháng 5 có sản lượng tiêu thụ đạt đỉnh, thì tháng tiếp theo sản lượng sẽ giảm mạnh do các đại lý cần thời gian để tiêu thụ hết tồn kho của mình và (3) giá bán giảm kể từ giữa tháng 6 ảnh hưởng đến nhu cầu đối với sản phẩm thép do các đại lý chờ giá thép tăng trở lại trước khi mua hàng tồn kho trở lại.

- Giá bán bình quân thép xây dựng giảm 2,2% kể từ giữa tháng 6 năm nay sau 12 tháng liên tiếp tăng kể từ tháng 6/2017 (khoảng 10,5 triệu đồng/tấn) cho đến tháng 6/2018 (13,6 triệu đồng/tấn). Hiện giá thép xây dựng khoảng 13,3 triệu đồng/tấn, thấp hơn 2,2% so với mức đỉnh là 13,6 triệu đồng/tấn. Do giá thép thế giới có xu hướng giảm.

- Tác động trực tiếp từ việc Mỹ áp thuế đối với sản phẩm thép từ ngày 23/3 đối với mỗi doanh nghiệp thép là khác nhau. Trong đó HPG không bị ảnh hưởng nhiều vì tỷ trọng xuất khẩu của công ty hiện còn nhỏ. Tuy nhiên HSC vẫn lo ngại về khả năng thép Trung Quốc sẽ ồ ạt tràn vào Việt Nam. Tuy vậy với hàng rào thuế được dựng lên thì tác động này cũng được giảm nhẹ.

- Về dự án Mandarin Garden 2, chúng tôi thấy hiện đang có đợt kiểm tra Hệ thống PCCC của dự án. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến cả kế hoạch bàn giao nhà và hạch toán lợi nhuận. Do vậy, trên cơ sở thận trọng, HSC đã điều chỉnh giảm 200 tỷ đồng dự báo LNST năm 2018, xuất phát từ dự án Mandarin Garden 2.