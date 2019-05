Lộ nguyên nhân vụ tàu trật bánh, lật toa tại Nam Định

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng Ban An ninh, An toàn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, sáng nay Ban này đã ra thông báo tới toàn bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về công bố kết luận về nguyên nhân gây trật bánh, lật tàu tại Nam Định vào ngày 13/5.

Theo thông báo này, nguyên nhân để xảy ra tai nạn làm trật bánh 2 toa xe hàng mang số hiệu 232183, 232176 và làm lật khỏi đường ray toa xe hàng mang 231548, làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc-Nam hơn 8 tiếng là do Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã không đảm bảo chất lượng đường sắt do đơn vị này quản lý. Khi chạy đến vị trí km81 +560 thuộc khu gia ga Đặng Xá (tỉnh Nam Định), do đường không đảm bảo nên bánh xe toa tàu đã trật khỏi đường sắt, đoàn tàu tiếp tục chạy thêm khoảng 600m thì một toa xe bị bẻ khỏi đoàn, văng xuống lề đường sắt.

Ngành đường sắt phải thuê xe cẩu trọng tải lớn để trục cẩu toa tàu bị lật - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo ông Chiến, căn cứ vào nguyên nhân tai nạn, ngành đường sắt sẽ xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, sau đó mới tiến hành xử lý trách nhiệm .



Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, lúc 8 giờ 50 phút ngày 13/5, đoàn tàu chở bị tai nạn tại vị trí xóm 3. xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định khiến tuyến đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt hơn 8 giờ. Cục đường sắt VN cho biết, đoàn tàu không va phải chướng ngại vật gì nhưng 2 toa xe số hiệu 232183, 232176 đã trật bánh, toa xe khác mang số hiệu 231548 bị lật hẳn khỏi đường sắt xuống ven đường ra. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại hàng tỉ đồng.