"Loạn" phí trông giữ xe tại chung cư

Tuy nhiên, lần theo thông tin phản ánh của bạn đọc, PV Báo Hànộimới ghi nhận tình trạng “loạn” phí trông giữ xe tại các chung cư cao tầng (CCCT) vẫn diễn ra tràn lan...

Mỗi nơi một kiểu!

Theo thống kê từ Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có trên 600 CCCT, với hàng triệu cư dân sinh sống. Thị trường CCCT cũng được chia thành những phân khúc rõ rệt, từ chung cư cao cấp, cho đến chung cư giá rẻ như nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp, nhà tái định cư... Cũng do yếu tố này, mức phí dịch vụ, phí trông giữ phương tiện ở các CCCT cũng mỗi nơi mỗi khác.

Nếu mức phí trông giữ xe (PTGX) máy ở các CCCT chênh nhau không đáng kể, thì phí trông giữ ô tô lại có “biên độ” khá rộng và áp dụng không nơi nào giống nơi nào. Đơn cử, tại CC cao cấp như Royal City (quận Thanh Xuân), mức giá trông giữ ô tô được cho là rất hợp lý: 1,4 triệu đồng/tháng với cư dân. Với khách, mức phí là 10.000 đồng/giờ đầu, 5.000 đồng/giờ tiếp theo.

Ở phân khúc CC cư hạng trung, CCCT Sunrise Building (90 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), mức phí trông giữ ô tô 1 triệu đồng/tháng nếu đỗ dưới hầm và 500.000 đồng/tháng nếu để ngoài trời. Nhưng tại CC Hapulico (Thanh Xuân), mức phí này lên tới 1,5 triệu đồng/tháng.

Thậm chí, nằm cách nhau chỉ một con đường nhưng mức phí trông giữ ô tô tại các CCCT chênh nhau cả triệu đồng. Như các CC B3A - B3C- B6A - A6B… thuộc KĐT Nam Trung Yên nằm trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy), do không có tầng hầm nên rất ít xe máy được để tại tầng 1, còn lại hầu hết được trông giữ ngay tại sân chung. Khoảng sân giữa các CC được thiết kế rất rộng, thoáng nên được “trưng dụng” làm bãi trông giữ xe ô tô với mức rất rẻ, chỉ 500-600.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, nằm ở phía đối diện, dự án (DA) Home City do Công ty Văn Phú Invest làm chủ đầu tư (CĐT) lại có mức phí trông giữ xe ô tô khá “chát”. Vừa chính thức bàn giao khoảng tháng 10-2016, DA Home City được CĐT bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi làm diện tích đỗ xe, phục vụ cho cư dân 4 tòa nhà với 1.222 căn hộ. Tuy nhiên, theo phản ánh của cư dân, PTGX tại đây khá cao so với mặt bằng chung. Đối với cư dân, phí trông giữ ô tô là 1,5 triệu đồng/tháng. Riêng với khách ra vào tòa nhà, mức phí là 25.000 đồng/giờ vào ban ngày và 40.000 đồng/giờ vào ban đêm.

Mới đây nhất, dư luận đang ồn ào bởi mức PTGX “cắt cổ” tại CCCT Thăng Long Number One. Theo đó, đầu tháng 12-2016, Báo Hànộimới nhận được đơn của ông Trần Minh Quang (quận Đống Đa), phản ánh việc ngày 25-11-2016, ông đến tòa nhà Thăng Long Number One để gửi xe máy dưới tầng hầm để đón xe đi công tác.

Ngày 2-12-2016 khi quay lại tòa nhà để lấy xe, ông Quang tá hỏa khi được thông báo phí gửi xe máy là 100.000 đồng/ngày đêm. Tổng số tiền ông phải trả cho 7 ngày gửi xe là 700.000 đồng. Theo bảng niêm yết trông giữ xe được dán công khai tại tòa nhà này, PTGX ô tô được tính 30.000 đồng/lượt trong 2 giờ đầu, 100.000 đồng/lượt nếu gửi trên 8 giờ và tăng vọt lên mức 200.000 đồng/lượt với trường hợp khách gửi xe qua đêm.

Vì đâu nên nỗi?

Theo ông Nguyễn Thạch Toàn - Trưởng ban Quản trị (BQT) CC Sunrise Building, hầu hết các khu CC được bàn giao lại toàn bộ hoặc một phần cho BQT quản lý thì mức phí dịch vụ và trông giữ phương tiện sẽ “dễ thở” hơn so với các CCCT do CĐT quản lý. “Khi đó, mức phí dịch vụ và trông giữ phương tiện sẽ do BQT thực hiện trên cơ sở nguyện vọng của cư dân tại hội nghị nhà CC thường niên, mục đích là để phục vụ chính cư dân và bù đắp một phần chi phí quản lý vận hành của tòa nhà, không nhằm thu lợi” - ông Toàn cho biết.

Tuy nhiên, về phía CĐT, ông Trần Văn Can, Giám đốc Handico 5, cho rằng: “Nếu làm bài toán đơn giản sẽ thấy, không CĐT nào dại dột bỏ ra hàng trăm tỷ xây dựng tầng hầm chỉ để mong thu PTGX giá cao. Hầu hết các CCCT, từ phân khúc nhà ở cao cấp đến các DA nhà ở xã hội, CĐT đều áp dụng mức thu phí hợp lý đối với cư dân.

Riêng với trường hợp khách hàng đến tòa nhà mới có mức phí cao hơn nhằm tránh tình trạng người ngoài lợi dụng mang xe vào gửi trong tòa nhà, do số lượng chỗ để xe tại các CCCT có hạn”. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và tình trạng thiếu nghiêm trọng các điểm đỗ giao thông tĩnh hiện nay, cùng với đó là tình trạng thiếu điểm đỗ ở CC ngày càng trở nên bức bối, thì việc tăng mức PTGX ô tô đối với các trường hợp khách từ bên ngoài vào tòa nhà được cho là giải pháp trước mắt nhằm giảm tải việc thiếu điểm đỗ cho cư dân.

Để ngăn chặn tình trạng phá giá trông giữ phương tiện, ngày 20-8-2014 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND về việc thu PTGX đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức PTGX bên trong các tòa nhà CC, trung tâm thương mại được đầu tư tầng trông giữ xe hiện đại là 10.000 đồng/xe (cả ngày và đêm) với xe máy.

Đối với phí trông giữ ô tô, tại 4 quận nội thành (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng), với xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống, mức phí là 30.000 đồng/xe/lượt (tối đa 120 phút). Trường hợp gửi xe qua đêm (từ sau 18h đến trước 6h sáng hôm sau), mức phí tính bằng 3 lượt, tức 90.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, các CCCT đều có mức phí cao hơn nhiều lần so với quy định.

Theo Bảo Nga

Hà Nội Mới