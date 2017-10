Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của KIDO Group (KDC) đạt 535 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu tăng vọt so với cùng kỳ năm trước sau khi đã hợp nhất kết quả kinh doanh của Dầu Thực vật Tường An (TAC) và Vocarimex (VOC).

Doanh thu thuần của KDC đã tăng quý III đã tăng gần 360% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 2.131 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kỳ này KDC không còn ghi nhận khoản thu nhập tài chính từ chuyển nhượng mảng bánh kẹo, lợi nhuận sau thuế hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh chính gồm dầu ăn và thực phẩm đông lạnh nên lợi nhuận thực hiện trong quý III đã giảm 90,5% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức 82 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận thực hiện của KIDO trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với doanh thu thuần đạt 5.075 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước, KDC thu về 535 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 489 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, KDC đã vượt 9% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2017.

KDC cho biết, ngành kem và thực phẩm đông lạnh đóng góp 24% tổng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm, tăng 7.8% so với cùng kỳ 2016. Điều này đến từ sự tăng trưởng của ngành kem và quá trình đa dạng hóa danh mục các sản phẩm trong mảng thực phẩm đông lạnh.

Trong Quý IV/2017 KDC dự kiến sẽ ra mắt thị trường chuỗi các sản phẩm mới để phục vụ người tiêu dùng. Cụ thể, với mảng thực phẩm đóng gói, các sản phẩm dầu ăn mới, sản phẩm nước sốt và đồ ăn nhẹ dự kiến sẽ tung ra thị trường. Với mảng thực phẩm đông lạnh, các sản phẩm hợp tác với Dabaco như xúc xích tươi, thực phẩm chế biến và đóng hộp sẽ ra mắt người tiêu dùng.