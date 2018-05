Lợn hơi tăng giá vùn vụt, dân mừng, Bộ lo

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vào thời điểm 3/2018, giá thịt lợn hơi xuất chuồng tại các địa phương dao động quanh mốc 32.000-34.000 đồng/kg. Sang tháng 4, giá lợn bật tăng khoảng 6.000- 8.000 đồng/kg, chạm mốc 40.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá lợn hơi trong những ngày qua tiếp tục tăng giá, hiện đang dao động ở khoảng 44.000 đồng/kg.

Cụ thể tại, Hà Nội giá lợn hơi khoảng 42.000 đồng/ kg. Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình khoảng 43.000 - 44.000 đồng. Hà Nam dao động từ 42.000- 43.000 đồng/kg. Tại Hà Tĩnh, Nghệ An, giá lợn hơi cũng dao động từ 42.000- 44.000 đồng/kg...

So với thời điểm này năm ngoái, giá lợn hơi đã tăng hơn gấp đôi. Người nông dân phấn khởi, vui mừng vì sau một năm khủng hoảng thừa, phải giải cứu, thậm chí nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh thua lỗ, đóng chuồng trại thì nay người nông dân đã có lãi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá lợn hơi tăng trong tháng qua chủ yếu là do nguồn cung giảm rất mạnh do trước đó người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi. Ước tính của Tổng cục Thống kê, số lượng lợn hiện tại của cả nước giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nguyên nhân tăng giá lợn là kết quả của việc quả của việc thực hiện các chính sách giảm cung và tăng cầu.

Cũng thời điểm này năm 2017, giá lợn rất thấp và đặc biệt giá thấp kéo dài từ cuối năm 2016 sang đến năm 2017, đẩy ngành chăn nuôi vào tình trạng khủng hoảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chủ trương chỉ đạo các địa phương giảm cung, tăng cầu với chính sách giảm đàn nái, tăng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trong nước, giảm nhập từ các nước khác.

Việc giảm đàn nái thông thường phải mất một năm mới thấy được hiệu quả. Đến thời điểm này, kết quả là giá lợn trên khắp cả nước đã tăng mạnh, giúp người chăn nuôi có lãi.



Theo Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, giá thịt lợn hơi tăng lên mức 40.000-42.000 đồng/kg, cá biệt có nhiều nơi chạm mốc 44.000 đồng/kg là tỷ giá rất tốt, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành hàng thịt lợn.

Với mức giá này giúp người chăn nuôi có lãi, người kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi cũng có lãi và người tiêu dùng thì có thể chấp nhận mua được vì phù hợp với túi tiền. Mức giá trên 40.000 đồng/kg sẽ duy trì trong một thời gian tương đối dài.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi lưu ý, nguồn cung thịt lợn trên thị trường đã ngang bằng với nhu cầu. Người chăn nuôi không nên găm hàng vì dễ tạo sốt ảo, không bền vững. Lợn nuôi đến lứa xuất chuồng có trọng lượng từ 90-110kg/con có thể bán để chốt lời, bởi nguồn cung của chúng ta hiện nay không hề thiếu.

Còn một số thị trường nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam như Trung Quốc, Campuchia…thì đang có dấu hiệu cung vượt cầu.

Người chăn nuôi nên duy trì đàn lợn của gia đình mình ổn định, không tăng đàn ồ ạt. Thời điểm này không nên đi mua lợn giống giá cao vì đến lúc bán rất dễ bị lỗ.