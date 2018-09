Long An tiếp tục có thêm nhà máy điện mặt trời mới, tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng

Dự án đã được khởi công trong ngày hôm nay, 21/9. Chủ đầu tư nhà máy là CTCP Nhựa châu Âu. Nhà máy có tổng mức đầu tư là 1.157 tỷ đồng, công suất 50 MWp, diện tích sử dụng đất gần 60 ha. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện trước tháng 6/2019, kết nối trực tiếp với hệ thống điện quốc gia.



Điện mặt trời hay nguồn năng lượng sạch đang được đặc biệt quan tâm và có thể trở thành xu hướng đầu tư mới trong bối cảnh thuỷ điện ngày càng khó khăn, nhiệt điện than bị phản đối vì ô nhiễm môi trường.

"Việc xây dựng Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An có ý nghĩa rất lớn trong việc bổ sung nguồn điện năng cho tỉnh Long An nói riêng, cả nước nói chung", ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cho biết.

Theo đó, tỉnh Long An hi vọng dự án này sẽ là tiền đề để phát triển thêm nhiều nhà máy điện mặt trời tại tỉnh, phù hợp với chủ trương của Chính phủ là ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm môi trường từ việc khai thác các nguồn điện truyền thống và đặc biệt là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, tỉnh Long An đã có 2 dự án điện mặt trời khác được khởi công xây dựng là dự án BCG Băng Dương ở huyện Thạnh Hóa và dự án TTC ở huyện Đức Huệ.