Lựa chọn dự án nào để đầu tư và an cư tại Long An?

Vị trí và hạ tầng là yếu tố quyết định

Điểm mặt các dự án đang chào bán hiện nay tại thị trường Long An, đáng chú ý có dự án Khu dân cư chất lượng cao Hiển Vinh Đại Phúc do BĐS Hiển Vinh làm chủ đầu tư. Tại Đức Hòa - Long An, Hiển Vinh Group được đánh giá là cái tên quen thuộc, doanh nghiệp BĐS có năng lực.

Tập đoàn đã và đang triển khai các dự án Hiển Vinh Xuyên Á, Hiển Vinh Garden, Hiển Vinh Thành Tài và mới đây nhất là dự án Hiển Vinh Đại Phúc. Dự án nằm tại huyện Đức Hòa – Long An với tổng quy mô lên tới 5,5 ha, gồm hai khu: khu Phố Hưng Phúc và Phố Gia Phúc. Giai đoạn 1 của dự án được quy hoạch với diện tích 3,4 ha với khoảng 300 nền nhà phố.

Nằm ở phía Tây Bắc TP.HCM nên việc Đức Hòa kết nối với TP.HCM trở nên vô cùng thuận tiện và dễ dàng thông qua các tuyến Quốc lộ (QL), Tỉnh lộ (TL) đã và đang nâng cấp mở rộng như: QL 1A, QL 22, QL N2, TL 9, TL 10, TL 824. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa tại Đức Hòa – Long An nói chung và thị trấn Đức Hòa nói riêng.

Giá trị ngày càng gia tăng là một trong những lí do thôi thúc khách hàng quyết định mua dự án do Hiển Vinh Group làm chủ đầu tư.

Dự án Hiển Vinh Đại Phúc nằm tiếp giáp tuyến đường huyết mạch Tỉnh lộ 824 nên rất thuận tiện di chuyển tới khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12, Bình Chánh, Bình Tân, Quận 6,… dễ dàng về trung tâm thành phố qua tuyến Phan Văn Hớn-Trường Chinh hoặc Tỉnh lộ 10 - Kinh Dương Vương.

Tiện ích hiện đại và đồng bộ

Ngoài ra, không thể không kể tới một lợi thế đặc biệt của khu vực này là về dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Hiển Vinh Đại Phúc còn thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích ngoại khu vốn có của một khu vực phát triển năng động bậc nhất của cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM. Từ các con đường tài chính - ngân hàng, đến các khu vui chơi giải trí, mua sắm hiện đại, hệ thống y tế - giáo dục chất lượng cao, khang trang hiện đại được đầu tư chuẩn mực và đồng bộ, trong đó phải kể đến Đại học quốc tế Tân Tạo, bệnh việc đa khoa Hàn Quốc…

Ngay trong Khu dân cư Hiển Vinh Đại Phúc được Hiển Vinh Group xây dựng và quy hoạch khép kín hiện đại với đầy đủ tiện ích nội khu được thiết kế dành riêng cho cộng đồng cư dân trẻ với tiêu chuẩn sống chất lượng cao và năng động.

Cư dân của dự án sẽ được tận hưởng những tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống như : Kênh Sala, bến Sala, câu cá giải trí, đài phun nước, công viên, sân chơi trẻ em, vườn nướng BBQ, nhà trẻ, thể thao ngoài trời, mini mart, bãi đỗ xe, hồ bơi, cafe bar,…

Giá rẻ, chính sách hỗ trợ ưu việt

Không chỉ hấp dẫn nhờ hạ tầng được kết nối tốt, tiện ích hiện đại đồng bộ, Hiển Vinh Đại Phúc được các nhà đầu tư quan tâm bởi mức giá vẫn còn quá rẻ và chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho nhà đầu tư lẫn an cư.

Hiển Vinh Đại Phúc nằm ngay cạnh các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Hoàng Gia, Khu công nghiêp Xuyên Á, Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp Tân Đô, Khu công nghiêp Đức Hòa II và III nên rất tiện để kinh doanh mua bán, đầu tư xây trọ, cho thuê mặt bằng, đầu tư sinh lãi và an cư lập nghiệp. Giá bán được công bố chỉ khoảng 370 triêu đồng/nền đất hơn 60m2 nhưng được đầu tư 100% các tiện ích dịch vụ và hạ tầng theo phối cảnh sau 6 tháng

Ông Nguyễn Đăng Quỳnh, Tổng giám đốc Hiển Vinh Group cho rằng: Tại Long An đa phần là người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn. Nhu cầu nhà ở của người lao động rất cao, và hầu hết các dự án bất động sản của Long An đều có mật độ xây dựng thấp, mật độ cây xanh cao.

Ngoài ra, các dự án còn đáp ứng đầy đủ tiện nghi sống cho người dân như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… Trong khi đó, giá nhà và đất lại rất thấp. Đây là điểm mạnh nhất mà bất động sản Long An có được”.