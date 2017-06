Lừa đảo 700 tỷ đồng, 4 lãnh đạo đa cấp Thăng Long bị bắt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền Thương mại Thăng Long (đa cấp Thăng Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó 4 cá nhân bị bắt gồm: Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc; Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng, Phó Giám đốc; Hoàng Hải Yến, Kế toán trưởng. Trong số này, bị can Yến được cho tại ngoại.

Theo hồ sơ, đa cấp Thăng Long có trụ sở chính tại Khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/12/2014, đã từng có tới 21 đại lý trên phạm vi toàn quốc với hàng vạn người tham gia vào mạng lưới. Lợi dụng việc kinh doanh đa cấp, Công ty đã thu của người tham gia khoảng 700 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả lại.

Công ty tổ chức các chương trình bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trong vòng 1 năm với chương trình bán hàng như "Thăng Long năm pháo hoa". Tuy nhiên, số tiền mà người tham gia được thu về, được thưởng rất thấp, không như tuyên bố của Công ty. Công ty đã có nhiều biểu hiện lừa đảo, dụ dỗ người dân tham gia mạng lưới. Trong một lễ phát thưởng, một cá nhân có số tiền thưởng trên 2,2 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 3/2016, Báo Giao thông đã có loạt bài điều tra: " Dân nghèo sập bẫy Công ty đa cấp Thăng Long ". Tới ngày 2/8/2016, đa cấp Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Kể từ ngày 5/9/2016, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Ngân

Báo Giao Thông