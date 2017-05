Lý do Flora Fuji Condo 3 mặt hướng sông “hút” thị trường

Thiết kế thông minh

Với giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, mỗi căn hộ Flora Fuji có diện tích vừa phải từ 54 - 67m2 nhưng được tính toán kỹ lưỡng công năng từng khu vực, nội thất gọn gàng, mặt sàn phòng ngủ lót gỗ tạo cảm giác ấm cúng nhưng rộng rãi, tiện nghi. Đặc biệt, cửa kính lùa có tầm nhìn rộng và thoáng sẽ giúp mang ánh sáng tự nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà, giúp gia chủ đón ánh bình minh ngay tại phòng ngủ của mình.

Môi trường sống chuẩn mực

Điểm nổi trội của Flora Fuji so với các dự án khác là không gian sinh thái tự nhiên. Là dự án thành phần của dự án Fuji Residence rộng 5,38 hécta với 3 mặt được ôm trọn mới hai nhánh sông Rạch Chiếc trong vùng sinh thái quận 9, TP.HCM đã mang đến cho Flora Fuji môi trường thoáng mát và cảnh quan xanh tươi và đặc biệt là hướng nhìn ra sông cho đa số các căn hộ.

Trong khuôn viên hơn 12.500m2 là một vườn thiên nhiên rộng lớn với mật độ xây dựng chỉ 27%. Phần không gian còn lại được dành cho những tiện ích khép kín như sân chơi trẻ em, trường mẫu giáo quốc tế Pathway, công viên tràn ngập cỏ hoa, khu BBQ và café xanh mát, hồ bơi, khu giặt là, khu mua sắm… Điều thú vị là ngoài những tiện nghi nội khu sẵn có, cư dân của Flora Fuji còn được hưởng lợi ích kép từ khu đô thị Fuji Residence.

Nhiều bậc cha mẹ đều dễ dàng nhận ra Flora Fuji là nơi phù hợp để thể chất lẫn tâm hồn của con trẻ được chăm chút, nuôi dưỡng. Nơi đây trẻ nhỏ được sống giữa tự nhiên tràn ngập ánh nắng, quan sát hoa lá, đón ánh bình minh, chạy nhảy vui đùa tự do để cảm nhận thế giới rộng lớn xung quanh… Chỉ ở môi trường này, trẻ mới được phát triển tốt nhất, có nhiều cơ hội để học hỏi, sáng tạo đồng thời phát triển nhân cách giữa thiên nhiên trong lành và không gian sống đầy chất lượng.

Đề cao tính an ninh

Điểm khác biệt của các căn hộ Flora Fuji là tính an ninh và biệt lập của dự án. Không nhiều các khu căn hộ tầm trung được chú trọng khâu an toàn biệt lập như khu dân cư này. Với hệ thống an ninh được đảm bảo 24/24 giờ bằng video phone, thẻ từ cho thang máy và từng căn hộ, hệ thống camera an ninh tại sảnh và khu vực công cộng,… cư dân nơi đây sẽ luôn an tâm về tài sản cũng như sức khỏe của cả gia đình, ngay cả trong những chuyến đi xa dài ngày.

Chủ đầu tư uy tín

Dự án Flora Fuji được xem là “kết tinh” của Nam Long và hai “ông lớn” Nhật Bản là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad. Sự hợp tác giữa một nhà đầu tư hàng đầu dòng nhà “vừa túi tiền” tại Việt Nam với hai nhà đầu tư Nhật có thương hiệu uy tín hơn 100 năm, doanh thu hàng tỉ đôla/năm là nền tảng vững chắc để dự án không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn đảm bảo chất lượng công trình.

Là “trái tim” trong khu vực có vị trí an cư cao cấp của quận 9 gồm các khu biệt thự cao cấp và khu dân cư Phước Long B cũng của chủ đầu tư Nam Long đã phát triển hoàn thiện với quy mô hàng chục hécta dự án hứa hẹn sẽ không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Dự án Flora Fuji đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao nhà vào quí IV/2017.

Theo Trí thức trẻ