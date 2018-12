Trong không khí nóng bỏng trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam đã cập nhật những tình hình mới nhất liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ bóng đá.

Theo Đại sứ quán Việt Nam, tính đến sáng ngày 11/12, cảnh sát Malaysia cho biết chưa ghi nhận vụ việc nào ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cổ động viên Việt Nam tại Malaysia. Trước đó, ngày 8/12 tại Kuala Lumpur đã diễn ra cuộc tuần hành trong hoà bình, trật tự, không xảy ra sự cố do đó không ảnh hưởng đến cổ động viên Việt Nam.

Trong trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, phía Malaysia cam kết đảm bảo an toàn cho cổ động viên Việt Nam đồng thời cho biết đã bố trí 1200 cảnh sát để giữ gìn trật tự và xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục giữ liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, cổ động viên Việt Nam cần trình báo với cảnh sát và cơ quan chức năng sở tại, liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: +60 321.484.534 hoặc +60 321.410.709 và Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.