Mảng M&E và điện bứt phá, REE lãi quý 1 gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2016

CTCP Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt 1.088 tỷ đồng – tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu M&E chiếm phần lớn với 619 tỷ đồng – tăng 216%; doanh thu Reetech đạt 171 tỷ đồng – tăng 6,9%; doanh thu văn phòng cho thuê 132 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và doanh thu điện đạt 156 tỷ đồng – tăng 152%.

Riêng trong quý 1, tổng giá trị hợp đồng quý mới M&E đạt 656 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng lũy kế đến cuối tháng 3/2017 lên 4.324 tỷ đồng. Số lượng máy lạnh Reetech tiêu thụ tăng 15,6% đạt 12.500 bộ.

Mảng văn phòng cho thuê, dự án văn phòng e.town Central đã thi công đến tầng thứ 17 (trên tổng 27 tầng) và dự kiến cất nóc vào cuối tháng 6/2017. Mảng bất động sản, VIID và SaigonRes tiếp tục triển khai xây dựng và bàn giao các căn hộ cho người mua.

Trong kỳ, lãi từ công ty liên kết của REE tăng vọt từ mức âm 37 tỷ đồng quý 1/2016 lên 150 tỷ đồng trong quý vừa qua. Hiện tại, REE đang đầu tư dài hạn 5.635 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết và phần lớn trong đó là các công ty than, điện, nước.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, REE ghi nhận 349 tỷ đồng LNST trong quý 1/2017 – tăng 217% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc vê cổ đông công ty mẹ là 331 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 1.067 đồng.

Trong cơ cấu lợi nhuận REE, mảng M&E và Điện, than có đóng góp quan trọng nhất. Theo đó, LNST mảng M&E đạt 98 tỷ đồng – tăng 69%; LNST điện & than đạt 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 40 tỷ đồng.

Năm 2017, REE đặt kế hoạch lãi ròng 1.136 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong quý 1, REE đã hoàn thành 29% chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ