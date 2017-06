Mark Zuckerberg: Với giới trẻ, xác định mục tiêu thôi là chưa đủ

Trong bài nói chuyện với khóa tốt nghiệp lần thứ 366 tại Đại học Harvard, Zuckerberg đã kêu gọi tất cả sinh viên có mặt trong buổi lễ xây dựng một thế giới mà mọi người đều có cơ hội tìm ra mục đích của họ.

Doanh nhân trẻ đã đi du lịch khắp đất nước để gặp gỡ mọi người trong mỗi tiểu bang như là một phần thách thức cá nhân cho năm 2017. Trong chuyến đi của mình, anh có cơ hội ngồi nói chuyện với những đứa trẻ vị thành niên và những người nghiện ma túy đang bị giam giữ. Những người này chia sẻ với anh, cuộc sống của họ có thể rất khác biệt vì họ chỉ có một việc phải làm như tham gia một chương trình sau giờ tập huấn hay tìm một nơi nào đó để đi. Anh cũng tiếp xúc với nhiều công nhân nhà máy, họ cho biết, công việc của họ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác gây cảm giác nhàm chán và họ đã nghỉ việc để tìm một công việc thích hợp hơn.

Để giữ cho xã hội chúng ta tiến lên phía trước, thách thức đặt ra cho thế hệ trẻ là chúng ta không chỉ tạo ra những việc làm mới mà còn phải thay đổi nhận thức về mục đích. Zuckerberg đưa ra 3 cách để thế hệ tiếp theo xây dựng một thế giới mà mục đích trở thành điều hiển nhiên.

Thực hiện những dự án lớn và có ý nghĩa

Trong thế kỷ trước, các nhà khoa học đã đạt được bao thành tựu đáng nể: đưa con người lên mặt trăng, xây dựng thành công đập Hoover Dam và bào chế ra vắc xin tiêm phòng bại liệt cho trẻ em. Những nỗ lực ngoạn mục này là động lực cho thế hệ tiếp theo – thế hệ những người trẻ chúng ta phải suy nghĩ về vai trò của mình trong xã hội.

Với một số người, việc giải quyết những vấn đề lớn trong xã hội có thể là mối ưu tiên hàng đầu nhưng Zuckerberg khuyên những người trẻ tuổi không nên lao đầu theo một con lao mà không biết chính xác họ đang làm gì và làm thế nào để khắc phục vấn đề.

Có thể nhiều người cho rằng, một “dự án lớn” là phải tầm cỡ như xây dựng một con đập hay huy động cả triệu người tham gia một chương trình nào đó. Tuy nhiên, những người đã thực hiện nhiều dự án thành công không hề nghĩ xa như thế khi họ bắt đầu, họ chỉ đơn giản là bắt tay vào làm thôi.

Zuckerberg cũng vậy, nếu anh phải hiểu mọi thứ về kết nối mọi người trước khi bắt đầu sáng lập trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh thì anh đã không bao giờ có thể bắt đầu Facebook.

Theo Zuckerberg, những vấn đề lớn mà giới trẻ có thể giải quyết bao gồm: khắc phục sự thay đổi khí hậu, cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và hiện đại hoá quá trình bỏ phiếu.

Giải quyết bất bình đẳng để mọi người có thể theo đuổi ước mơ

Zuckerberg chia sẻ, một phần lý do khiến anh có thể xây dựng thành công Facebook là nhờ có sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có trong tay mọi thứ. Cha anh là một nha sỹ và tình trạng tài chính của gia đình anh chỉ ở mức an toàn. Những thành công mà anh có hiện nay là do cha mẹ cho phép anh tự do để thử nghiệm mọi thứ. Nếu anh phải dành thời gian hỗ trợ gia đình thay vì viết code thì anh đã không là ông chủ đứng đầu Facebook nổi tiếng mà bạn thấy bây giờ.

Để tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển, Zuckerberg kêu gọi tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, mà theo đó, những người giàu có nhất trong xã hội, bao gồm cả chính anh, phải đóng góp. Anh cho rằng, chúng ta nên tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến về mức thu nhập cơ bản trên toàn cầu nhằm giúp cho mọi người ổn định kinh tế và có điều kiện để thử những điều mới. Bên cạnh đó, hiện nay, giới trẻ có xu hướng thay đổi công việc liên tục, vì vậy, họ cần những dịch vụ chăm sóc trẻ với giá cả hợp lý, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe không bị bó buộc với công ty.

Con người không ai là hoàn hảo, chúng ta rồi sẽ mắc sai lầm, vì vậy, chúng ta cần một xã hội vị tha và không kìm kẹp sự phát triển của nhau. Đồng thời, với sự thay đổi không ngừng của công nghệ, chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào việc trau dồi kiến thức trong suốt cả cuộc đời.

Xây dựng một cộng đồng toàn cầu

Theo anh, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, bởi khi được hỏi câu hỏi xác định danh tính, câu trả lời phổ biến nhất không phải là về quốc tịch, tôn giáo hay sắc tộc, mà là “công dân của thế giới”. Việc xây dựng bất kỳ một cộng đồng nào, ngay cả cộng đồng toàn cầu, đều phải bắt đầu ở cấp độ địa phương, dù sự thay đổi diễn ra có thể rất nhỏ.

Đối với chúng ta, những vấn đề như có mở rộng được mối quan hệ hay không, đã đạt được những thành tựu to lớn nào... không còn quan trọng nữa, vì tất cả những gì bạn làm đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Nguyễn Linh

Theo Trí thức trẻ/CNBC