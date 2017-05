Masco (MAS): Quý 1 lãi gần 19 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ

CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco – mã chứng khoán MAS) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý 1/2017.

Doanh thu thuần đạt 87,32 tỷ đồng, tăng 31% trong khi giá vốn tăng nhẹ hơn, chỉ 21% nên lợi nhuận gộp thu về 31,4 tỷ đồng, tăng mạnh 52% so với quý 1 năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 18,9 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ. Và nếu so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (34,57 tỷ đồng), thì Masco đã hoàn thành 55% kế hoach lợi nhuận cả năm chỉ trong quý 1.

Năm 2017 được lãnh đạo công ty đánh giá là năm khó khăn do có sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh CTCP Dịch vụ Suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS). Đơn vị này đã được Công ty xác định là đối thủ cạnh tranh chính về chế biến và cung ứng suất ăn máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Do vậy ban lãnh đạo Masco đã bất ngờ đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 giảm sút mạnh so với năm 2016. Cụ thể, Masco đặt mục tiêu đạt 2.646.656 suất ăn, tăng trưởng 6,3% so với sản lượng suất ăn đạt được năm 2016. Doanh thu ước tính khoảng 269 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 34,57 tỷ đồng, giảm sút 23% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Nam Sơn

Theo InfoNet/HNX