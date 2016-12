May mắn không tự dưng đến, nhưng bạn hoàn toàn có thể tạo ra nó nhờ thực hiện 3 điều sau

Điều gì làm người may mắn khác biệt với những người khác? Liệu đó là do cách làm việc khác nhau hay thực sự có những người may mắn hơn những người khác?

Giáo sư Richard Wiseman đã nghiên cứu vai trò của may mắn trong đời sống một người. Ông đã dành nhiều thời gian của mình nghiên cứu tại sao chuyện “ăn may” lại xảy ra, và tại sao nó chỉ xảy ra với những người nhất định chứ không phải những người khác. Để bắt đầu, Wiseman đã khảo sát một nhóm những người "may mắn" so với những người "không may mắn".

Điểm khác biệt thú vị đầu tiên là những người may mắn hoạt bát hơn nhiều so với những người không may mắn. Ông phát hiện ra rằng những người may mắn dễ bắt chuyện hơn, vì họ thường cười nhiều hơn và giao tiếp bằng mắt nhiều hơn so với những người không may mắn. Theo Wiseman, khuynh hướng này làm tăng cơ hội may mắn của họ, vì họ gặp nhiều người và kết nối dễ dàng hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội hơn.

Một sự khác biệt lớn khác là những người may mắn có xu hướng thoải mái hơn trong cuộc sống, trong khi những người không may mắn lại hay căng thẳng hơn. Nhìn chung, lo lắng có thể gia tăng sự tập trung, nhưng nó có thể khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội khác. Những người không may mắn thường tìm kiếm một vị trí công việc cụ thể, nhưng lại bỏ qua nhiều công việc tương đương khác. Họ thường chỉ nói chuyện với một vài người quen tại một cuộc họp, bỏ lỡ cơ hội làm quen những người bạn mới.

Sự khác biệt lớn thứ ba là sự sẵn sàng trải nghiệm. Wiseman thấy rằng những người may mắn sẵn sàng thử những điều mới lạ và khám phá những miền đất mới. Thử những điều khác lạ giúp bạn gặp được nhiều cơ hội phù hợp với tính cách và thế mạnh của mình. Một ví dụ điển hình là nhà vật lý Stephen Hawking, ông từng nói: “ Tôi may mắn đã được chọn để làm việc trong ngành vật lý lý thuyết, bởi vì đó là một trong số ít các lĩnh vực mà tình trạng cơ thể không phải là một trở ngại nghiêm trọng”.

Mặt khác, người không may mắn lại thường cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ. Thậm chí nếu có cảm thấy bất mãn đi chăng nữa, họ thà ngồi yên ở nhà hơn là đi khám phá và thử điều mới mẻ.

Tăng thêm may mắn chỉ với một vài thay đổi trong tư duy

Sau khi nghiên cứu khoa học về may mắn và tìm ra sự khác biệt giữa những người may mắn và không may mắn, Wiseman đã tạo ra một "trường học may mắn", nơi người tham gia được đưa qua một loạt các bài tập và bài học mà dạy họ làm thế nào để tăng vận may của mình. Họ đã học được làm thế nào để phát hiện các cơ hội, trở nên tích cực hơn, và tăng kỹ năng ra quyết định của họ.

Sau một tháng, 80% những người tham gia cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn, hài lòng hơn với cuộc sống của họ, và may mắn hơn so với trước đây. Những người “may mắn” cảm thấy còn may mắn hơn, và những người trước đây không may mắn lại cảm thấy như họ may mắn.

Từ nghiên cứu của Wiseman có thể khẳng định một điều rằng may mắn không phải đơn giản chỉ là cơ hội. May mắn là việc ra quyết định, từ đó làm tăng khả năng của những cơ hội xảy ra và tận dụng những cơ hội đó.

Hãy tăng vận may của mình bằng cách thực hiện vài thay đổi đơn giản sau

1. Có tư duy cởi mở

Chỉ vì bạn không thể đạt được một điều, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều đóng lại. Tập trung không ngừng vào việc đạt được một mục tiêu có thể giữ cho bạn từ nhận thấy cơ hội khác mà chỉ là, nếu không có giá trị hơn. Khi bạn cởi mở, sẵn sàng trải nghiệm điều mới lạ, bạn đã cho mình một cơ hội tốt hơn để mời gọi may mắn vào cuộc sống của bạn.

2. Giữ một thái độ tích cực

Người may mắn có xu hướng nhìn vào mặt tốt đẹp của sự vật. Ví dụ, khi một tai nạn xe hơi xảy ra, một người không may mắn có thể than thở về tất cả những bất tiện mà các tai nạn gây ra, trong khi một người may mắn có thể nói, "May mắn là không ai bị thương.". Tư duy này còn rất hữu ích đối với những người thích khám phá điều mới lạ. Khi có suy nghĩ tích cực như vậy, bạn sẽ háo hức để làm điều gì đó mới mẻ vì đang mong đợi những điều tốt đẹp.

3. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân

Bất cứ khi nào chúng ta làm gì đó khác với thói quen thường ngày, trong tâm trí luôn thường trực nỗi lo sợ, lo rằng bản thân chúng ta trở nên ngu ngốc. Tuy nhiên những người may mắn biết rằng cảm giác đó hết sức bình thường. Cảm thấy kỳ quặc là một phần trong quá trình đạt được thành công.

Theo Diệu Bảo

Trí thức trẻ