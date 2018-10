May Sông Hồng đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngay 8/10 vừa qua HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP May Sông Hồng (MSH).

Cụ thể, May Sông Hồng đăng ký niêm yết 47.628.000 cổ phiếu trên HoSE tương ứng số vốn điều lệ 476.280.000.000 đồng của công ty.

May Sông Hồng tiền thân là Xí nghiệp may 1/7, được thành lập năm 1988 và đổi tên thành công ty May Sông Hồng từ năm 1993.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 30/6/2018 May Sông Hồng có 5 cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 60,47% vốn điều lệ công ty. Trong đó Chứng khoán FPT sở hữu 13,61%, còn lại 4 cổ đông lớn là các cá nhân. Cổ đông lớn nhất là ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT (sở hữu 21,63% VĐL). Ngoài ra, bà Bùi Thị Hà, con ông Bùi Đức Thịnh cũng nắm giữ 7,09% VĐL. Ông Bùi Việt Quang, Tổng Giám đốc, sở hữu 10,92% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Đào sở hữu 7,24% VĐL.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2018 của May Sông Hồng.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên website của May Sông Hồng, tỷ lệ sở hữu này đã thay đổi đáng kể ngay trước khi May Sông Hồng lên sàn. Cụ thể, trong tháng 9/2018 vừa qua hàng loạt cổ đông nội bộ và người có liên quan đã liên tục thực hiện mua – bán lượng lớn cổ phần May Sông Hồng trên thị trường OTC. Điển hình như bà Bùi Thu Hà đã bán sạch hơn 3,37 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với nửa đầu năm ngoái còn lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng gần 65%, lên trên 144 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2018 tổng tài sản May Sông Hồng đạt 2.485 tỷ đồng. Nợ phải trả 1.586 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 794 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 176 tỷ đồng.

Trên BCTC soát xét bán niên 2018 còn thể hiện, tính đến hết quý 2/2018 May Sông Hồng còn gần 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 183 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 2 tỷ trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.