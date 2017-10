Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (15/10): Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Đêm nay (15/10), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm nay cho đến ngày 17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày mai các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ.

Hà Nội từ đêm nay đến ngày 17/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày mai (16/10) trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ.

Ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 11, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7; từ đêm nay ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; biển động dữ dội. Từ sáng nay, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.