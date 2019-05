Mọi bất hạnh hiện tại đều bắt nguồn từ câu cửa miệng quen thuộc này: Sao phải chờ đợi hạnh phúc trong tương lai khi ta có thể tự tạo cho mình từ hôm nay?

Khi nói 5 từ này, bạn sẽ thấy chúng thật vô hại. Bạn nghĩ rằng chúng không thể nào khiến bạn lãng phí thời gian cũng như giết chết giấc mơ của bạn. Thế nhưng, chỉ với 5 từ này, bạn đang trượt dài trên con đường trì hoãn, đắm chìm trong sự tự an ủi bản thân. Bạn cho tất cả mọi người thấy, bạn là một kẻ bất mãn đến mức nào.



"Tôi chỉ hạnh phúc khi…"

Mỗi người có 27.375 ngày để sống, tương đương với 657.000 giờ. Tại sao lại không trân trọng những giây phút hiện tại này?

"Tôi chỉ hạnh phúc khi hết giờ làm việc."

"Tôi chỉ hạnh phúc khi đang trong kỳ nghỉ."

"Tôi chỉ hạnh phúc khi được thăng chức."

Rốt cuộc là bạn đang chờ đợi điều gì?

Sử dụng những từ này là bạn đang giao sức mạnh và hạnh phúc của mình vào tay những thế lực mà bạn không thể kiểm soát được. Bạn cho những người xung quanh thấy rằng, bạn thà đi nơi khác chứ không ở đây, thà làm việc với người khác chứ không phải đồng nghiệp hiện tại, thà làm dự án khác chứ không phải làm cái ngay trước mắt mình.

Nếu công việc bạn đang làm không giúp bạn sống cuộc đời bạn mong muốn, bạn cần tìm cho mình một công việc khác phù hợp hơn. Nó phải phản ánh những phẩm chất mà bạn muốn có, lối sống mà bạn muốn theo đuổi. Nó phải giúp bạn gây dựng sự nghiệp. Nó phải đem lại một mục đích cho cuộc đời bạn.

Đề cao tham vọng

Ai cũng có tham vọng và những giấc mơ lớn. Tuy nhiên, chúng ta lại đánh mất giấc mơ của mình, bởi chúng ta cho phép tham vọng biến thành một thứ mà xã hội dễ chấp nhận hơn: khiêm tốn giả. Chúng ta không dám nói to về tham vọng tương lai của mình. Vì thế, chúng ta bị kẹt trong cuộc sống không mấy hạnh phúc của hiện tại.

Hãy nghĩ thử xem tại sao "bạn chỉ hạnh phúc khi…" Tại sao bạn lại muốn tiến về phía trước? Bạn muốn làm gì với sức mạnh đó? Bạn có muốn thay đổi gia đình, cộng đồng, đất nước và thế giới không? Bạn có muốn để lại dấu ấn của mình trên Trái Đất này? Bạn muốn sống một cuộc đời như thế nào? Bạn muốn xây dựng gia đình ra sao? Liệu một vị trí cao, một mức lương hậu hĩnh hay quyền lực lãnh đạo có thể giúp bạn đạt được những điều này không? Tất nhiên là có. Chính vì vậy, đây không còn là tham vọng riêng của bạn, mà là trách nhiệm bạn cần gánh vác.

Tìm ra điều quan trọng với mình

Để công việc của bạn trở nên phù hợp, để bạn cảm thấy hạnh phúc ngay trong hiện tại mà không cần phải chờ tới "khi…", bạn cần gắn bó với một thứ quan trọng với mình. Không có ngày nào trong tuần gọi là "ngày nào đó", vì vậy đừng chờ cho tới khi nó xuất hiện trên lịch. Thay vào đó, hãy quyết định xem đâu mới là điều thực sự quan trọng với mình.

Để tìm được, đừng hỏi những người xung quanh về thứ quan trọng nhất của họ. Điều đó chỉ khiến bạn cứ miệt mài chạy mãi, chạy mãi mà không đi đến đâu cả. Vấn đề không nằm ở việc làm gì để thành công, vấn đề là chúng ta định nghĩa thành công là gì. Chúng ta có thể làm việc không ngừng nghỉ, có đủ mọi yếu tố để thành công, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Chúng ta vẫn cảm thấy bị bó hẹp.

Lý do là: Bạn không thể thỏa mãn chỉ bằng mục tiêu do người khác đặt ra. Muốn sống tốt, bạn cần tìm được cái phù hợp với mình. Muốn bản thân được tự do, thay vì cố gắng thành công, hãy đi tìm sự hòa hợp: điều bạn làm phải thể hiện được bạn là ai.

Đầu tiên, bạn cần phải thoát khỏi gông cùm của sự kỳ vọng mà người khác áp đặt lên mình. Hãy lờ đi định nghĩa của mọi người về thành công và tự tạo cho mình một cái riêng. Hãy nắm trong tay mình 4 yếu tố quan trọng: tiếng gọi, sự kết nối, sự đóng góp và sự kiểm soát.

"Tiếng gọi" là lực hấp dẫn kéo bạn về phía mục tiêu vĩ đại của mình - một dự án kinh doanh bạn muốn làm, một người lãnh đạo truyền cảm hứng cho bạn, một căn bệnh xã hội mà bạn muốn chữa, một gia đình mà bạn muốn xây dựng, một lý tưởng mà bạn muốn theo đuổi.

"Sự kết nối" giúp bạn mở rộng tầm nhìn, cho bạn thấy công việc của bạn có ích thế nào đối với "tiếng gọi" trên, bằng cách giải quyết vấn đề đang có hoặc hoàn thành mục tiêu đặt ra.

"Sự đóng góp" có nghĩa là hiểu được tầm quan trọng của công việc đối với tập thể bạn muốn gắn bó, của thương hiệu đối với con người bạn muốn trở thành, của đồng lương đối với lối sống bạn muốn theo đuổi.

"Sự kiểm soát" phản ánh cách mà bạn tận dụng "sự kết nối" của mình tới "tiếng gọi" để có tiếng nói trong các dự án hay deadline, với các đồng nghiệp hay khách hàng; để đóng góp vào mục tiêu chung; để góp phần xây dựng gia đình hay sự nghiệp mà mình mong muốn.

Rốt cuộc, đừng bao giờ chờ đợi hạnh phúc và thành công ở thì tương lai vì chúng hiện hữu ngay trong hiện tại của chính bạn. Biết cách thay đổi bản thân và tận dụng những yếu tố xung quanh, bạn sẽ loại bỏ được 5 chữ "Tôi chỉ hạnh phúc khi…" và trân trọng hơn cuộc sống mình đang có.